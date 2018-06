'Mi perro se comió mi álbum Panini del Mundial', a la coleccionista le faltaban sólo 30 estampas

Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi album del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de sus repetides se los agradecería. pic.twitter.com/2Hih6Ifqkt — Cris Vales (@crisvales) June 20, 2018

¡Ayudemos a Yoda!



Si este tuit llega a 500 RTs, donamos una colección completa para que Yoda se la pueda regalar a @crisvales. https://t.co/BVgiJeVGfG — Panini Sport Mx (@PaniniSportMx) June 21, 2018

No hay nada peor para un coleccionista que ver el trabajo de meses arruinado. “Me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi album del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas”, escribió la tuitera Cristina Vales. Este mensaje fue retuiteado más de 500 veces y recibió más de 1.100 likes dentro de las primeras 18 horas tras su publicación. “He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94”, escribió Vales.Yoda es un cachorro de cinco meses de la raza corgi, un tipo de perro pequeño de origen inglés. “cuenta Vales a Verne, vía telefónica. “Lo puse físicamente donde pensé que no podía tomarlo y le coloqué encima mi computadora para que no lo pudiera sacar. Salí a trabajar y cuando regresé encontré todo lleno de pedazos de papel”, narra la también editora.Poco después de la publicación de este mensaje, varios tuiteros se ofrecieron a donarle estampas y organizar intercambios para que su trabajo no fuera en vano. Adicionalmente, la empresa editorial se ofreció a regalarle la colección completa en su cuenta de Twitter. “Muchos tuiteros le escribieron a Panini y ellos colocaron el tuit”, dice Vales. En menos de dos horas, el tuit alcanzó más de 800 retuits, con lo que completó el requisito para recibir su regalo.Vales es una coleccionista profesional de álbumes Panini. Tiene todas las ediciones que se han publicado de las Copas del Mundo desde 1994 y una decena de cuadernillos de estampas de Harry Potter. “Me gustan mucho, tengo de todo tipo”, señala.