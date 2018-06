Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que se dijera que Atala Sarmiento regresaría con un nuevo proyecto a Televisión Azteca, la conductora rechaza tal versión y explica que sigue contemplando propuestas.Sarmiento explicó que el momento en el que dicen que su esposo fue a la televisora del Ajusco ambos estaban de vacaciones en España, por lo que una vez más, lo publicado en diversos medios es falso.La conductora señaló que está analizando proyectos, ya que quiere tomar una decisión que la beneficie y no una de la que se arrepienta. Finalmente explicó que aunque hace unos días se especuló que su cuñada Jimena Perez "La choco" podría irse de Ventaneando —por estar inconforme con las indirectas que se hace a Sarmiento en el programa— eso es mentira, pues la esposa de Rafa Sarmiento sabe dividir el trabajo de la familia.Finalmente Atala reveló que hasta el momento sigue sin tener contacto con sus ex compañeros, a quienes no ha visto desde que dejó el programa liderado por Pati Chapoy., añadió.