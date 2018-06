“Al leer las noticias sobre la separación de los niños de sus familias, no puedo dejar de pensar en mis propios hijos. No puedo comprender un mundo en el que me arrancarían de los brazos y me llevarían a un lugar no mejor que una prisión lejos de mi hogar. Siento que nunca olvidaremos este momento en el tiempo. Dando testimonio de estas atrocidades y eso es lo que son, puedo decirlo con certeza, permanecer en silencio no es una opción. Como latino, y como bien sabe, un orgulloso puertorriqueño nacido en el Bronx, nosotros y las personas de todas las razas, raíces y culturas hemos enriquecido este país. Pero la reciente retórica y el rechazo constante de lo que traemos a la mesa tiene que detenerse. Esto se trata de los derechos humanos básicos y la decencia. Si te importan los niños, ten cuidado con la falta de transparencia sobre esta exhibición desastrosa, a la vista del mundo en general, te animo primero a que te pongas al corriente de la situación. A continuación, llame a su congresista y solicite una respuesta, pero también quiero que mantenga la esperanza: aférrese a la esperanza, la fe y el amor. Primero tenemos que admitir que tenemos un problema antes de que podamos sanarlo. No podemos enfocarnos en el mal, debemos empujar hacia la unidad y llegar a un lugar de curación. TODO EN NUESTRAS MANOS. Apoyándose unos a otros en (truncado)”