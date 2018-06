“Antes se rodaba en México pero mataron a un cineasta y ya nadie se atreve a ir”, se oyó decir a un trabajador anónimo.

Violencia y burritos.porque la magia del cine lo habían convertido en México.Puestos de comida callejera, coloridos carteles de la Feria de la Torta, pintorescas bicicletas con sacos de frijoles y ahí en medio,Estaban rodando la sexta cinta de la franquicia. Quien avisó estar allá desde hace días fue el actor mexicano Diego Boneta, uno de sus nuevos protagonistas.Un rodaje cinematográfico es un evento tedioso, varios comerciantes ven obstruídos sus locales: “los clientes no pueden llegar a mi comercio y muchos vienen de mal humor porque van tarde al trabajo o no pueden llevar a los hijos al colegio. Si es que ni siquiera me dejaban pasar para abrir de madrugada”.En efecto, uno de los productores de la serie “Narcos” fue asesinado en 2017 mientras buscaba localizaciones.Mientras en Madrid, la gente desde sus terrazas ven el espectáculo bebiendo tinto de verano y observando cómo yace en el suelo la actriz MacKenzie Davis.Algún afortunado ha logrado incluso capturar fotos de Hamilton que luego publicó en Instagram.Algunos de lo comercios de la zona han sido alquilados y tuneados a la manera mexicana; el interior se usa como almacén para elementos del rodaje a cambio de un buen dinero: estos vecinos y comerciantes sí parecen conformes.Tim Miller, que fue director de “Deadpool”, está al frente de esta producción que