Recuerdos de la Rusia imperialista

2018-06-21 08:14:49 | REDACCIÓN

El lujo se hace presente en cada objeto en el Palacio de Shuvalov.

El museo Febergé de san Petesburgo, muestra a los turistas una majestuosidad en sus piezas únicas. Foto: Cortesía.



El Museo de Fabergé de San Petersburgo, es uno de los lugres más impresionantes de nuestro recorrido por tierras mundialistas, y es muy emocionante relatar esta visita a nuestros compañeros del Instituto Oviedo y del Periódico a.m.

Ubicado en la zona más antigua de San Petersburgo, en uno de los tres palacios Shuválov de la ciudad, derrocha lujo con materiales y piedras preciosas, lo que nos da una idea de cómo vivían las familias potentadas de la Rusia zarista.

Karl Gustavovich Fabergé fue un joyero descendiente de familia de orfebres, que vivió entre los años de 1846 y 1920. En el año de 1882 ganó la Medalla de Oro en la Exposición Panrusa de Moscú, y fue nombrado orfebre y joyero de la corte imperial rusa y otras monarquías europeas.

Son notables diversos objetos y joyas realizados por Fabergé pero es mayormente conocido por sus huevos de Pascua, creados con metales y piedras preciosas, los cuales algunos tenían una sorpresa dentro.

Se tiene registro de que creó 69 huevos de Pascua entre 1885 y 1917. Once de ellos fueron regalos del zar Alejandro III a su esposa María Fiódorovna Románova. Su hijo Nicolás II, quien fue su sucesor, continuó con el gusto de regalar Huevos de Fabergé.

La Revolución Rusa acabó con la Casa Fabergé y gran cantidad de sus obras desaparecieron. Se han localizado 61 huevos, y faltan aún 8 de ellos.

El Museo Fabergé alberga más de 1,500 piezas distintas, entre las que destacan 9 huevos imperiales y 6 huevos no imperiales, así como joyas, relojes, pitilleras, objetos religiosos, marcos, cubiertos, juegos de té, entre otros.

Aún así, eso no es lo que más nos llamó la atención. El Palacio Shuválov, de estilo neroclásico, está situado en la calle Fontanka River número 21.

Derrocha una fastuosidad que apenas pueden creer nuestros ojos. Las puertas, las columnas, las ventanas, los grabados, los candelabros son impresionantes, muchos de ellos forrados con oro de hoja.

Aunque se escuche increíble, el Museo Fabergé es privado, y fue inaugurado apenas en el año de 2013 por una fundación llamada Link of Times, creada por el filántropo ruso Viktor Vekselberg, con el objetivo de recuperar obras del patrimonio ruso que hayan sido sacadas del país, entre las que figuran los huevos de pascua que ahí se exhiben.

Mañana, otro sitio emblemático. Mientras la Selección Mexicana se prepara para su encuentro con Corea, nosotros, seguimos relatándoles cosas de este enorme y maravilloso país. #Soy Oviedo #OrgulloOviedo #Oviedo en el Mundial