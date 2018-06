Reportera es acosada sexualmente en directo en Rusia

Duran unos pocos segundos pero las imágenes hablan por sí solas: una reportera está haciendo una conexión en directo en Saransk para informar sobre el Mundial de Rusia y un espontáneo decide acosarla gritando a su oído, agarrándole un pecho y besándola frente a la cámara. Ella, en un alarde de profesionalidad, continúa con su transmisión informativa sin increpar al hombre (la reportera después indicó que llevaba dos horas preparando la conexión en antena).

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es