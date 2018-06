El torneo regular finalizará el 25 de noviembre con el partido entre Santos Laguna y América, en el estado Corona TSM. La liguilla comenzará el 28 de noviembre y la gran final se disputará en los días 13 y 16 de diciembre, si Chivas no llega a dicha instancia. En caso de que el conjunto de José Cardozo llegue a ser finalista, se recorrerán los partidos a los días 26 y 29 de diciembre, ya que jugarán el Mundial de Clubes.

Calendario de León

Partidos destacados por la Liga MX

Se dio a conocer el calendario de Liga Mx, en el queDe los partidos importantes en el Estadio León, serán los queJ1 – Tigres vs León – Sábado 21 de julio - 9 pm - Estadio Universitario - TelevisaJ2 – León vs Monterrey – Domingo 29 de julio - 8 pm – Estadio León - Fox Sports / Imagen TVJ3 – Xolos vs León – Domingo 5 de agosto – 8 pm (Hora Centro) – Estadio Caliente - Fox Sports / Imagen TVJ4 – León vs Querétaro – Sábado 11 de agosto – 7 pm – Estadio León - Fox Sports / Imagen TVJ5 – Cruz Azul vs León – Sábado 18 de agosto – 5 pm – Estadio Azteca - TelevisaJ6 - León vs América – (Jornada doble) Miércoles 22 de agosto – Horario por especificar – Estadio León - Fox Sports / ImagenJ7 – Toluca vs León – Domingo 26 de agosto – 12 pm – Estadio Nemesio Diez - TelevisaJ8 – León vs Pumas – Sábado 1 de septiembre – 7 pm – Estadio León - Fox Sports / Imagen TVJ9 – Santos vs León – Viernes 14 de septiembre – 9 pm – Estadio Corona TSM - TV AztecaJ10 – León vs Lobos BUAP – Domingo 23 de septiembre – 8 pm – Estadio León - Fox Sports / Imagen TVJ11 – Veracruz vs León – Viernes 28 de septiembre – 7 pm – Estadio Luis 'Pirata' Fuente - TV AztecaJ12 – León vs Morelia – Sábado 6 de octubre – 7 pm – Estadio León - Fox Sports / Imagen TVJ13 – Necaxa vs León – Sábado 20 de octubre – 9 pm – Estadio Victoria - TelevisaJ14 – Leon vs Puebla - Domingo 28 de octubre – 7 pm – Estadio León - Fox Sports / Imagen TVJ15 – Atlas vs León – Domingo 4 de noviembre – 6 pm – Estadio Jalisco - TV AztecaJ16 – León vs Chivas – Sábado 10 de noviembre – 7 pm - Estadio León - TV AztecaJ17 – Pachuca vs León – Sábado 24 de noviembre – 7 pm – Estadio Hidalgo - Fox Sports / ImagenJ2 – Guadalajara vs. Cruz Azul – Sábado 28 de julio – 9 pm – TDNJ7 – Atlas vs Chivas – Viernes 24 de agosto – 9 pm – TV AztecaJ8 – Toluca vs Santos – Domingo 1 de septiembre – 12 pm – TelevisaJ10 – Tigres vs Monterrey – Sábado 22 de septiembre – 7 pm – TelevisaJ11 – América vs Guadalajara – Domingo 30 de septiembre – 6 pm – TelevisaJ12 – Chivas vs Pumas – Sábado 6 de octubre – 9 pm – Chivas TV / TDNJ14 – Cruz Azul vs América – Sábado 27 de octubre – 9 pm – TelevisaJ15 – Pumas vs Cruz Azul – Domingo 4 de noviembre – 12 pm – Televisa