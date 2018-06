Denuncian seguidores de MORENA inconformidad con Sosa Castelán en mitin de AMLO

La tarde de ayer durante el mitin en Pachuca del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador en Pachuca, algunos de los asistentes se manifestaron en contra de la supuesta injerencia del Ex Rector de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, a quien acusan de haber elegido las candidaturas del partido en el estado de Hidalgo.

En el momento en el que los gritos de “Fuera Sosa” no dejaban continuar el discurso del candidato, decidió calmar los gritos asegurando que ya los había escuchado, pero no sigan en todo el acto “porque si no voy a creer que los mandó Fayad o que los mandó Chong”.

De los gritos pasaron a los golpes y fue el mismo candidato quien tuvo que calmar a los asistentes diciéndoles “no contesten, no contesten las agresiones, nada, nada no pasa nada” y continuó con gritos de “hasta ahí, hasta ahí llego todo”, cuando la pelea terminó el candidato felicitó a sus seguidores por "resistir", “muy bien por los que resistieron, un aplauso para los que resistieron”.