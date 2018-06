Policía despedido tras huelga demandó a Mineral de la Reforma

Delfino Hernández Silva quien tras fungir como vocero de los policías de Mineral de la Reforma fue despedido injustificadamente de su cargo, señaló que a más de un mes de salir de la corporación aún no tiene respuesta por parte de las autoridades municipales, situación que se agudizó tras la huelga que estalló el 12 de junio.

En entrevista, Hernández Silva precisó que ya interpuso una demanda contra el ayuntamiento, toda vez que no fue liquidado.

“No he tenido respuesta en lo absoluto de nada y está preocupante porque no me han hablado para nada, no han tratado de decir: ven vamos a liquidarte”.

Lo anterior derivó de un paro de labores que los policías de Mineral de la Reforma realizaron el pasado 26 de abril para exigir mejoras laborales y transparencia en un seguro de vida que el ayuntamiento otorgó a través de la empresa MAPRE, el cual acusaron de ser apócrifo.

AYUNTAMIENTO NO PRESENTÓ PRUEBAS

Delfino Hernández indicó que tras el proceso en contra del ayuntamiento, este solicitó una prórroga de 10 días para reunir las pruebas que indican que el despido del policía no fue injustificado.

No obstante, hasta el momento Hernández Silva dijo que “se perdió la comunicación con la presidencia en el sentido de que no hemos tenido contestación de nada”.

El pasado 5 de mayo de 2018, el policía recibió un aviso del área de derechos humanos del ayuntamiento en donde se le notificó su despido, al igual que a los elementos Juana Reyes y Ramón Arce.

En otro orden de ideas, el exintegrante de la Secretaría de Seguridad Pública municipal dijo apoyar a los huelguistas que están en paro de labores desde el pasado 12 de junio; esto, tras considerar que “todos tenemos la necesidad de trabajar puesto que atrás de nosotros tenemos familias, sindicalizados o no sindicalizados tenemos derecho a trabajar”, finalizó.