Acusaciones contra exalcaldesa de El Arenal son ‘falsas’: comisario ejidal

En los terrenos por los cuales se acusó de despojo a la ex alcaldesa del Arenal Adelfa Zúñiga no hay cultivos ni escuela, afirmaron familiares y amigos, por lo que agregaron que no hay pruebas de las acusaciones en su contra.

Durante una rueda de prensa en el terreno por el que se acusa de despojo a la exalcaldesa, Exequiel Zúñiga, comisario ejidal, tildó las acusaciones como “falsas”.

"El terreno ahí está, no hay ni cultivos, ni escuela y a un lado se encuentra el terreno que es perteneciente al gobierno del estado, se acusa de despojo debido a que solo está una zanja que no sabemos quién la hizo", explicó el comisariado.







22 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

El comisariado ejidal consideró que la detención de la ex alcaldesa del Arenal obedece a una persecución política.

Agregó que ha tenido contacto con Adelfa Zúñiga, y comentó que han liberado un aproximado de 22 órdenes de aprensión contra otros vecinos del lugar.

"No le cobraremos la factura al PRI en las próximas elecciones, pues ellos solos se están poniendo la soga al cuello y por ello, ellos mismos harán que la gente de El Arenal les cobre la factura, pues la licenciada le dio muchos resultados a ese partido y la gente de aquí lo sabe".

Tras mencionar que todo inició cuando se anunció el respaldo a candidatos de Morena, "cada quien puede apoyar a quien quiera y aquí nosotros representamos muchos votos, por eso es que están inventando todos estos cargos".