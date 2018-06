El Horno 137

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vaya lío en que está metida la secretaria de finanzas de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) Gabriela Mejía Valencia, porque además del delito de ultrajes de autoridad por el cual fue vinculada a proceso, también se estaría iniciando una investigación por un delito electoral. Veremos en qué termina esta historia.Como parte de los cierres de campaña, este jueves se espera que el candidato presidencial del PRI José Antonio Meade sostenga un encuentro con militantes en el Lienzo Charro de Pachuca, por lo que solo falta que el panista Ricardo Anaya haga lo propio en Hidalgo, aunque no se le ven muchas ganas de regresar a la entidad luego del desangelado evento que organizó Erik Marte. De Jaime Rodríguez Calderón mejor ni hablamos.Esta mañana se espera una protesta en la carretera Actopan-Pachuca, a la altura de El Arenal, por la detención de la ex presidenta municipal Adelfa Zúñiga. Esperemos que las protestas no interrumpan la circulación vehicular en una de las vialidades más importantes para llegar al estado.Lamentable lo sucedido previo al mitin de Andrés Manuel López Obrador en Pachuca, luego que un grupo de simpatizantes del tabasqueño fue atracado en el estacionamiento del estadio Hidalgo.Versiones dicen que un grupo de sujetos, quienes llegaron en una camioneta blanca, los amenazaron con armas de fuego despojándolos de sus objetos de valor.Esta violencia continuó en el mitin realizado en la Plaza Juárez, donde un grupo de choque, identificados con Oscar ‘El Perro’ Pelcastre, líder de la Foideh, intentaron generar una riña entre los espectadores.Sin embargo, estos fueron replegados por la misma gente. También esta desesperación se vio con otro grupo desconocido de sujetos quienes, a bordo de una camioneta sacaron una bocina de la que comenzaron a perifonear la frase “Pepe, presidente”, refiriéndose al presidenciable del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade.ACLARACIÓN:Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.