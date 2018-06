Recuerda a su hijo a través de escultura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que su hijo fuera asesinado a los 22 años, el artista guanajuatense Daniel Rico Patiño le recuerda con cariño y relata que era él quien le ayudaba con el diseño y la construcción de la escultura de su autoría que empezó a ser instalada este miércoles, en el Cuarto Cinturón Vial, obra que fue parcialmente inaugurada ese día.Desafortunadamente, el joven Germán Daniel Rico Ledesma, estudiante de arquitectura, fue víctima de la delincuencia y perdió la vida en el pasado mes de febrero, un crimen que continúa impune, relató el artista.“Él se encargaba de la administración de la obra, del diseño del proyecto como estudiante de arquitectura el aportaba muchas ideas, tenía mucha sensibilidad hacia el arte y fue víctima de la delincuencia, lamentablemente a estas alturas las autoridades no han hecho nada, los responsables siguen libres y es lamentable”, recordó.Rico Patiño pidió justicia para su familia y para todas las familias afectadas por la delincuencia que además de ser víctimas de la violencia, son víctimas de la impunidad.“La manera en la que lo atacaron fue vil y cobarde, los responsables como 4 ó 5 personas y 10 testigos no han asumido su responsabilidad, es frustrante ser víctima de la delincuencia y además ser víctima de la impunidad, porque las autoridades no han hecho nada de su parte”, dijo.El artista expresó que la presente escultura le recuerda a su hijo a quien considera parte de su equipo de trabajo, y recordó que fue en febrero cuando ya se encontraban trabajando en el proyecto cuando ocurrieron los hechos violentos.“Tenía 22 años era un artista excelente, un excelente fotógrafo, tenía la inquietud de estudiar cine; aportó muchas ideas a esta obra y lo considero de mi equipo más sólido de trabajo, con mi hermano, un equipo del que me siento orgulloso, así como me siento orgulloso de mi hijo que participó en esta obra”, refirió.La escultura recién colocada en el Nuevo Mirador Turístico del Cuarto Cinturón Vial alcanza los 22 metros de altura sobre su base y está diseñada para soportar fuertes vientos y lluvias debido a su estructura hueca, está en general representa al 'Súper Hombre' que puede generar cosas extraordinarias en la ciencia y la tecnología, explicó el artista.“La escultura mide 18 metros de altura con la base que son 4 metros alcanza los 22 metros, está hecha de placa de metal, técnicamente tiene partes huecas para que circule el aire y no haya resistencia con los vientos y es parte de su diseño también que se vea que le ser humano se va construyendo a sí mismo”, dijo.El tiempo de elaboración, explicó, fue de 8 meses con la participación del alrededor de 10 personas, sin embargo, aseguró que este trabajo requiere originalmente alrededor de un año.Además, el cuerpo del hombre está dividido en dos partes una que representa la razón y el conocimiento y la otra a la industria y la tecnología.“Esta es una representación del ser humano del 'Súper hombre' que a base del conocimiento, la razón, el entendimiento y el estudio se construye a sí mismo, por ello una parte que es la mitad del cuerpo está construida de puros cuadritos que simbolizan el estudio”, dijo.“La otra parte de la figura está hecha con engranes y mecanismos que simbolizan el trabajo como la agricultura de la región, la industrialización no solo de Irapuato sino del Bajío”, explicó.La escultura del hombre que no tiene cabello para que pueda simbolizar tanto al género masculino como al femenino cuenta también con un corazón con una parte en forma de fresa que símboliza a los irapuatenses.“En el centro lleva un corazón, una parte esta mecanizado con engranes que también simboliza el corazón de México que es el Bajío donde se genera la industria automotriz y gran parte de la industria del país, y la otra parte del corazón es una fresa que identifica a todo irapuatense”, señaló.Cabe destacar que en entrevistas pasadas con el secretario de obra pública del estado, José Arturo Durán, se dio a conocer que la escultura tuvo un costo de aproximadamente 8 millones de pesos.El artista guanajuatense nació en 1970, es un artista visual multidisciplinario destacado en la obra escultórica monumental, Además trabaja la pintura mural y en caballete.