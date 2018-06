Lluvia causa desastre agrícola

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la tormenta que se presentó el pasado domingo en el municipio de Penjamillo resultaron afectadas 3 mil 200 hectáreas por inundaciones debido a que el dren fue insuficiente para desfogar el gran caudal de agua que cayó en ese día y hay otras 800 en riesgo de quedar bajo el agua, esto de seguir lloviendo en esa zona de ese municipio.Productores del campo piden intervención del gobierno estatal y federal, porque todos perdieron su patrimonio y están endeudados con cajas populares y con el banco, ya que su inversión en esta temporada quedó perdida bajo el agua.Hasta ayer aún las parcelas estaban llenas de agua, algunos productores para tratar de recuperar algo de lo perdido, con bombas sacaban agua de sus siembras.La gran mayoría de los productores están desesperados, porque al no poder cosechar no tienen recursos para el pago de créditos que solicitaron, ya que calculan hicieron una inversión promedio de 25 mil pesos por hectárea y no podrán recuperar nada al respecto.Los productores calculan que serán un promedio de 3 mil 500 hectáreas afectadas por las inundaciones, con una inversión promedio de 25 mil cada una, en total suman cerca de los 9 millones de pesos que en esta ocasión perderán los productores.Sumando a esto, que aún las lluvias continuarán podrían sumarse un promedio de 800 hectáreas más a las inundaciones, aunque ya se considera una catástrofe agrícola para los productores del municipio de Penjamillo.Durante un recorrido por la zona siniestrada, se apreciaban las parcelas inundadas de agua, en la gran mayoría el maíz y el sorgo que ya tenía una buena altura se perdían entre el agua.Los productores dicen que los gobiernos no acuden en su ayuda, sólo les piden que se anoten en listas para hacerles llegar un apoyo.Algunos productores que tenían sus esperanzas en este temporal de siembra opinaron al respecto.Jaime Solorio, de la comunidad de La Cuestita, dijo queSeñaló que al inicio del ciclo hubo sequía ydijo.Óscar Cabello, representante estatal del Sistema Producto Sorgo, dijo que el tiempo no les alcanzó para asegurar la siembra, ya que estaban más preocupados por sembrar que asegurar.