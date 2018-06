Dispuestos a adaptarse a La Fiera

2018-06-21 08:21:28 | REGINA YÉPEZ | León, Guanajuato

Fue el martes por la tarde cuando Moreno se integró a la plantilla felina que viajó el domingo a Querétaro.

Yairo Moreno se sumó a la pretemporada en Querétaro. Foto: Especial.



Luego de algunos días de pretemporada La Fiera empieza a engrosar sus filas, esto después de la llegada de William Tesillo y ayer de Yairo Moreno, quien aseguró que la oportunidad que le brindó León fue la más importante que tenía en la baraja.

“Como jugador quieres jugar, así que donde haya oportunidad ahí voy a ir; elegí esta opción porque creo que es la mejor para empezar, me va a servir mucho”, aseguró el colombiano que trabajó por separado en las instalaciones de La Loma.

Cabe señalar que la práctica en La Loma fue abierta y, en ella, el ex del Independiente de Medellín destacó su buen estado físico, lo que ayudará en su adaptación, así como la importancia de tener a algunos compatriotas en la escuadra mexicana.

“Es importante para mí (que haya colombianos), me han dicho cómo es el juego, me apoyo mucho en ellos, poco a poco me irán enseñando. Cada jugador tiene su tiempo de adaptación, yo trataré de adaptarme lo más rápido que pueda".

“Lo mío es la habilidad, la pegada, siempre hacer goles, esa es mi fortaleza y lo que voy a mostrar en cada partido”, agregó.

Por otro lado, William Tesillo, que también reportó, agradeció el apoyo que ha recibido en redes sociales, asegurando que responderá a esa confianza.

“Me han contado que es una gran afición, en lo personal, me han escrito en redes sociales y eso me genera confianza, pero también tengo que retribuir a esa confianza en la cancha”, señaló el cafetalero.