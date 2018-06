¿Nos ilusionamos con la Fiera?

Levanten la mano los que van a estar presentes en el Estadio León para apoyar a @clubleonfemenil en los partidos del próximo torneo.



Por cierto, les recordamos que los nuevos FIERABONOS tendrán como beneficio la ENTRADA GRATIS a sus encuentros como local.#RugeConEllas pic.twitter.com/euYygWZjlK — Club León (@clubleonfc) 22 de junio de 2018

Bien sabemos que, en el futbol,Al menos por ahora, estaremos de acuerdo en que se tienen motivos para, se encamina a convertirse en una realidad. El compromiso de directivos y gobernantes de tenerlo en un par de años y medio, imprime certidumbre, desde, que esos siempre serán bien recibidos, pasando por instalaciones viejas y olvidadas hasta disputas legales que fastidian.Por ello es importante que desde hoy se consolide un plantel con jugadores emblema a pesar de los cambios generacionales.pero sobre todo el hecho que ya entrenen con el plantel en la pretemporada. Se tiene el tiempo necesario para que ambos se pongan a punto y conozcan el sentimiento que existe aquí porCon Tesillo hay el deseo que sea pilar en la zaga y despierte en Mosquera los bríos que mostró en su arribo y que se le escondieron en el último torneo. También Yairo ya entrena desde esta semana vestido de verde y es sin duda un jugador al cual se le tienen firmes esperanzas de que la rompa por la izquierda.Se espera que la incorporación del mundialista Pedro Aquino sea enriquecedora y haga crecer a otros comoy al mismoDe igual forma, rezamos para queAlgo que en verdad ilusiona es la sensata decisión de dar de baja aAl menos habla de una directiva que supo recular y preponderar lo netamente deportivo.Donovan sólo vino a conocer esta ciudad y a certificar que el club esmeralda gastó en los diez pases más caros de su historia, si no es que hizo menos el Capitán América.Dedos cruzados para que no sea una decisión apresurada para llenar por llenar.Al Chavo ya le dieron otras armas que lucen más efectivas a los jugadores que no fueron más allá de tener nivel de suplentes. Ahora el timonel tiene en sus manos y mente, el tiempo y el espacio para recrear a una Fiera hambrienta de triunfos, sirviéndole de nada el jugar a lo mismo del anterior torneo.Entonces, con todo esto… ¿nos ilusionamos?