Vender banderas monumentales por kilo saldrá caro a funcionarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, que encabeza Genaro Villalpando Hernández y depende de la Tesorería Municipal.El alcalde Luis Ernesto Ayala Torres anunció que se investigará, reconoció fue un error y dejó entrever que habrá sanciones.Ni el mismo Alcalde quedó conforme con la explicación que dio la Tesorería sobre la venta de los símbolos patrios como si fueran chatarra y ordenó que se tomen medidas contra quien o quienes tomaron esa decisión. Se espera que habrá quien deje de cobrar en la Presidencia.En la cuenta regresiva para el 1 de julio, todos los candidatos aprovechan cualquier foro y actividad que les genere presencia, todos menos uno, el abanderado del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García.Ayer Sánchez García fue el gran ausente en la reunión que Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la campaña del candidato presidencial José Antonio Meade, tuvo con la militancia en León.En lugar de estar en primera fila y aprovechar los reflectores que genera una visita como la del también candidato a senador, Sánchez García prefirió tener agenda privada. Al respecto, Osorio Chong justificó la ausencia señalando que son tantas las actividades que se tienen que repartir para hacer presencia y que más tarde se verían en una comida.Los que no desaprovecharon la oportunidad fueron los candidatos a diputados y senadores como Gaby Fuentes, Jaime Kirchner, Azul Etcheverry, Gerardo Zavala y Clemente Villalpando quienes hasta discurso dieron, respecto a Gerardo Sánchez, ¿será que ya cerró campaña? el pretendiente de los tricolores .De hecho la más beneficiada con la visita de Miguel Ángel Osorio Chong al terruño fue Azul Etcheverry, candidata al Senado, pues ante todos los micrófonos disponibles el hidalguense aprovechó para aventar dardos contra la principal adversaria de la candidata tricolor en la disputa por un lugar en el Senado, la morenista Malú Micher, a quien señaló por apoyar la legalización del aborto.Entre las muchas reuniones con sectores, el candidato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sostuvo esta semana una con todos los empresarios que tienen que ver con el turismo de Guanajuato, a la cual asistieron presidentes de cámaras, oficinas de convenciones e integrantes de consejos municipales, entre otros.Aunque los representantes de turismo aceptaron que en el tema el Estado ha avanzando, quieren más, desde recursos hasta apoyo en todo el sector.Bien organizados, los asistentes se dividieron los temas, Luis Armando Uribe, empresario de Irapuato y dirigente tricolor, fue el encargado de hacerle ver al candidato que ya no basta con autorizar y construir más hoteles, sino que el turista ocupa una atención de 360 grados.Por ello el planteamiento fue que se busque un desarrollo en toda la infraestructura complementaria para que el visitante pueda tener una experiencia completa en Guanajuato, sin olvidar buscar apoyos para que se continúe el desarrollo del Aeropuerto, pidieron los empresarios.Javier Quiroga de la Confederación de Bares y Cantinas fue claro: la Ley de Alcoholes es retrógrada y urge actualizarla, “es necesario que podamos tener mesas de diálogo que puedan permitir actualizarla, estamos sobreregulados y eso de alguna forma inhibe la inversión en restaurantes”, le dijo al candidato.La última modificación a esta ley fue durante el sexenio de Carlos Medina Plascencia, pero el crecimiento del sector ha superado las condiciones que se establecían en la norma.Los cierres de campañas están a la vuelta de la esquina, y el último dinerito que les queda a los partidos servirá para echar la casa por la ventana en esos eventos.Por lo menos hasta ahora, los candidatos que ya tienen sus eventos confirmados son quienes durante la campaña dieron de qué hablar; Ricardo Sheffield Padilla y Diego Sinhue Rodríguez VallejoAmbos eligieron el municipio más grande para cerrar la cortina de noventa días de campaña. Sheffield lo hará junto con el candidato a alcalde Ernesto Oviedo en Ibarrilla el martes 26 de junio por la tarde.Diego Sinhue tiene dos citas; la primera el lunes con el candidato presidencial Ricardo Anaya en la Plaza Principal, los panistas ya mueven estructuras para tener casa llena y que no les pase como en el evento en el Arco de la Calzada, que se quedaron a medias.El cierre definitivo del panista y candidato de la Coalición al Frente por Guanajuato será el miércoles también en León, el clima no ha permitido definir el lugar pero eso sí, su equipo ya adelantó que como en el arranque de campaña... también habrá mariachi.Al que no le fue nada bien en el debate organizado por el IEEG fue al candidato a diputado local por el XII Distrito Electoral, Joan Ramírez de Movimiento Ciudadano.Cuando el moderador le preguntó que políticas públicas podría proponer para controlar y reducir los índices delictivos en el Estado, el aspirante a una curul en el Congreso Local solo atinó a pronunciar dos frases: “¿me puede repetir la pregunta” y luego señaló que “necesitamos fortalecer el sistema estatal anticorrupción”, el resto de su tiempo, su mente quedó en blanco y no supo qué responder.