Recordando a papá

¿Y por qué no hablar de él, sí cuando lo hago todo mi mundo se transforma en ilusión, en amor y en el sueño de que algún día estaré con él?Sí señores lectores, denme permiso de hablar de mi padre. A través de estas líneas lanzo al universo, al más allá, al infinito, estas líneas que van dirigidas al corazón del señor quién me enseñó a amar, reír y creer en mí, mi padre.A pesar de que murió hace cerca de 35 años, su recuerdo es el primer pensamiento que me llega al iniciar el día, puedo compartirles que no hay un día en mi vida en que no lo recuerde y les digo, que al paso de los años su presencia en mi vida se hace más viva, con las conductas que sin darme cuenta van apareciendo en mí y que eran conductas propias de mi padre.Su recuerdo de cómo jugaba conmigo, el sinfín de apodos con los que se dirigía a mí: chaparrita, ajonjolí de todos los moles, morucha, coqueta, con que salero caminas, ojos moros; en fin, me llena de tanta alegría recordar su risa cuando me decía el mote que le inspiraba en ese momento. Así él, mi padre, día a día me llena de alegría la vida.Luchar por el recuerdo de mi padre me ha salvado de muchas cosas, su recuerdo es una razón y una fuerza para yo poder enfrentar, como todo un David, cualquier vicisitud que se me atraviese por la vida.No sé cuándo pero sí sé que algún día estaré con él, junto a él y ahí ya nada pasará, junto a él no habrá traiciones, ni engaños, ni enemistades, ahí con él resurgirán los valores que siempre nos inculcó, como el valor de la familia, el valor de los hermanos, valores que todos hemos olvidado.El vivir con tus valores tiene un precio, papá y éste es vivir dentro de la congruencia, el precio es el dolor de vivir, ahí papá en ese dolor te veo grande y sincero, grande y amoroso, como un sol en época de invierno.Te fuiste y tu vacío aún lo siento. Te fuiste y tu ausencia aún la lloro, tu recuerdo es lo único que tengo y este recuerdo es mi razón, mi aquí, mí ahora, y sólo por hoy, mi fuerza y mi salvación.Recordando nuestra vida familiar, me remonté a cuando yo tenía 8 años y nos llevabas a toda la familia al Parque México y ahí te ponías a jugar futbol con mis hermanos, mientras mi hermana y yo nos subíamos los monumentos que existían al interior del parque; uno dedicado a la Justicia y el otro un imponente León. Puedo decir que oigo tu risa mientras transcurría el juego, puedo decir que recuerdo tu rostro enrojecido y cómo terminabas agotado por el juego.También recuerdo cómo defendías al parque de los perversos que lo traban de destruir más de lo que estaba, era un parque totalmente abandonado, sin agua, sin plantas, sólo, sucio, y sin vigilancia. A ti te gustaba por la infinidad de árboles que desde entonces había, y esos árboles eran la vida para ti y así aprendí a amarlos y defenderlos; ahora esos árboles son vida para mí.Pues te anunció papá que, en honor a ti, el albergue de niños, el personal y yo estamos organizando una campaña de reforestación en el parque México, en ese parque que ahora, a través de mí, te siente a ti, ese parque donde los árboles te reverencian cuando me ven pasar.En este mes de los papás; los niños débiles, a quienes tú me enseñaste a amar, y yo, plantaremos arbolitos en honor a cada niño caído en nuestra ciudad de León, en honor de esos niños que no tuvieron la suerte de contar con un padre como la tuve yo, en honor de esos niños que no supieron lo que era el amor de un padre como tú.En apoyo de esos arbolitos arrancados, tirados, secos, sin agua, al igual que muchos niños de albergues que han sido abandonados, rechazados y que padecen una gran soledad, haremos una simbiosis y cada uno de los niños se encargará de su propio árbol, lo plantará, lo regará, lo podará y probablemente hasta un nombre le pondrá y así cada uno de los niños trascenderá en la vida de un arbolito, y gracias a ti papá.