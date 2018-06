Niño destruye una escultura y su madre debe pagar miles de dólares

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una visita al Centro Comunitario Tomahaw Ridge, en Kansas, terminó en un tremendo problema para la mamá de un niño de cinco años: el pequeño, quien jugaba por los pasillos, intentó subirse a una escultura del artista plástico Bill Lyons y la derrumbó. El canal WKGR informó que el pequeño salió ileso de la caída, pero su madre, Sarah Goodman, deberá pagar 132 mil dólares por la obra destruida titulada "Aphrodite di Kansas City" (Afrodita de la ciudad de Kansas).Otro de los medios que dio cuenta del incidente fue The Kansas City Star , el cual reportó que el seguro de la ciudad tiene la obligación de comunicarse con la parte responsable de los daños.Goodman dijo que su familia, incluyendo su esposo y sus cuatro hijos, estaban en una recepción de una boda que se realizó esa tarde en el centro comunitario, y que el incidente sucedió cuando se despedían del padre de la novia.Añadió que sus hijos estuvieron bien supervisados y que no vio el momento exacto cuando la escultura chocó con el suelo, pero que no se veía muy dañada.