Estas imágenes no soy partidaria de difundirlas pero es necesario seguir creando conciencia y nosotros como padres nunca bajar la guardia frente a nadie que creamos tener “confianza” . Verlas me causa un malestar increíble de querer meterme por el teléfono y parar este abuso a estos angelitos que la única manera que tienen de demostrar incomodidad y malestar es a través del llanto. La paciencia, el entendimiento y sobre todas las cosas el AMOR es pieza cfindamental para la crianza de nuestros niños. Me da mucho coraje e indignación que como adultos y maduros aún no entendamos este principio básico del amor. . Somos responsables de nuestros hijos ante cualquier persona y situación. Nunca nos quedemos de brazos cruzados NUNCAAAA

A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Jun 21, 2018 at 3:29am PDT