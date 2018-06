Candidatos prometen impulsar la economía de San Francisco

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con un tema nuevo relacionado al Tratado de Libre Comercio y con dos ausencias, se llevó a cabo el debate de candidatos a la alcaldía de San Francisco del Rincón, organizado por la Asociación de Empresarios de los Pueblos del Rincón.A diferencia del debate anterior, en esta ocasión se omitieron las agresiones políticas, y se dio oportunidad a que los candidatos expusieran abiertamente sus propuestas.Entre los ausentes, Wendy Joana Ramírez Puente, candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), e Ysamel López García, del Partido Acción Nacional (PAN).Y contando con la presencia de los candidatos Javier Casillas Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Juan Carlos Sainz Lozano, delAbril del Moral Gómez, de Movimiento Ciudadano; Ma. Velén Flores Rodríguez, de Nueva Alianza, y de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Ángel Morales Quiroz.El intercambio de ideas dio inicio alrededor de las 7 de la tarde en el auditoriode Casa de la Cultura municipal, con el objetivo de hablar de la preocupación que aqueja al sector empresarios sobre economía, inseguridad y la inestabilidad que se vive en el municipio.Al comienzo, los candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse y platicar un poco sobre sus propuestas para iniciar con un bloque de 5 preguntas que los mismos integrantes de la asociación elaboraron; éstas bajo un lapso de 1 minuto y 30 segundos para cada candidato.Las preguntas estuvieron enfocadas en el trabajo que se realizará por parte de los aspirantes de llegar a resultar favorecidos en las próximas elecciones con los temas en seguridad, adicciones, crecimiento económico y turismo, el TLC y por último obra pública y servicios públicos.Donde la candidata Del Moral Gómez resaltó la importancia el que el sombrero francorrinconés sea reconocido en el mundo, por lo que dijo, creará un museo de éste en la ciudad, además de traer al municipio parte del reconocido Festival del Globo, un hotel de alto rango y el recate de las haciendas para que el turismo deje una impotente derrama económica en San Francisco.Mientras que Casillas Saldaña dijo que mediante el acompañamiento a los empresarios del sector calzado apoyará y ofrecerá el fomento, innovación, estrategias y alianzas para que el talento francorrinconés compita y se posicione de mejor manera en el mercado; esto, ante el inminente embate de los asiáticos.Al finalizar, el presidente de la asociación, Rodolfo Carmona, agradeció la presencia de los candidatos y del público en general, señalando la necesidad de que este tipo de eventos se realicen a beneficio de la ciudad.señaló.El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ysmael López García, no acudió al panel, argumentando motivos de agenda. Además, de que se aclaró que no se había confirmado su participación.En este mismo sentido, López García mencionó que una vez que se analizó el formato del panel, se percató de que no se darían los tiempos para contrastar propuestas y realizar réplicas, por lo que consideró redundante acudir a exponer lo que se ha mencionado desde varias semanas atrás.