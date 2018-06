Inundación afecta a comunidad dañando casas y comercios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la comunidadafectando con inundaciones a casas y comercios; los habitantes aseguran que están olvidados por las autoridades.Los afectados señalaron que fueron afectadas alrededor de 12 casas, además de comercios, luego de que la lluvia se acumulara en los patios e interiores de las propiedades durante la noche y parte de la madrugada del martes y miércoles, alcanzando los 50 centímetros de altura.Quienes se vieron afectados por los encharcamientos dijeron que estuvieron intentando hacer los reportes tanto al Sistema de Emergencias 911, como directamente a Protección Civil de San Francisco del Rincón e incluso de la ciudad de León, aunque no hubo respuesta.dijo Josefino.Se dijo que el problema radica en que algunas personas construyeron su casa o comercio arriba del cauce del arroyo, además colocaron tubos que reducen el paso del agua y que ocasiona el desbordamiento.Por lo que habitantes piden el apoyo a las autoridades con la colocación de un tubo para que el agua fluya adecuadamente y no salga de su cauce hacía las viviendas.señaló Martina.Recalcaron que año con año se presenta la misma situación, y que se encuentran cansados primeramente por los daños que se generan en sus propiedades, afectando los animales de patio que tienen y en algunos casos sus muebles.afirmó Aurelio.Aseguran los tienen olvidadosIncluso se dijo que vecinos optaron por levantar sus viviendas ya que año tras año durante la temporada de lluvias se les presenta la misma situación.Los domicilios que están en la parte trasera fueron los que presentaron más afectaciones, debido a la zona en la que se encuentran el agua se estancó más.Hasta la mañana de ayer, una unidad de Protección Civil acudió al lugar para hacer la evaluación del lugar así como el registro de las viviendas afectadas.Para poco antes de las 5 de la tarde, se dijo que el agua había bajado de nivel y que se habían retirado los taponamientos.Cabe señalar que los afectados insistieron en que no se atiende la zona desde hace casi 3 años, y que el cauce del arroyo no había sido limpiado.