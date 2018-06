El padre de Kate Spade muere un día antes del funeral de su hija

"No estábamos legalmente separados, y nunca discutimos el divorcio. Éramos los mejores amigos tratando de superar nuestros problemas de la mejor manera que sabíamos. Estuvimos juntos por 35 años. Nos queríamos mucho y simplemente necesitábamos un descanso ".

El padre de la diseñadora Kate Spade, que murió hace apenas dos semanas, falleció a los 89 años, un día antes del funeral de su hija."Nos entristece profundamente anunciar que el padre de Kathy, Earl F. Brosnahan, Jr, falleció anoche a los 89 años", informó la familia en un comunicado difundido hoy., agregó el comunicado.Brosnahan fue presidente de la Midwest Heavy Construction Association y tuvo seis hijos, entre ellos la creadora de moda. Estaba casado con Sandy Brosnahan, tenía tres hermanos y ocho nietos.La noticia llega después de la muerte de su hija el pasado 5 de junio tras quitarse la vida con una bufanda en su apartamento de Nueva York.La autopsia confirmó la hipótesis (de hecho, Spade le dejó una dura nota a su hija antes de fallecer) y había pasado por una depresión, como explicó su marido, Andy, con el que no convivía desde hacía 10 meses:"Estuvo buscando activamente ayuda para la depresión y la ansiedad en los últimos 5 años, acudiendo a un médico de forma regular y tomando medicamentos para la depresión y la ansiedad. No hubo abuso de sustancias o alcohol. No hubo problemas de negocios", explicó Andy sobre la situación que pasaba Spade antes de morir.