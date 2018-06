"Aquí estoy apoyando como ciudadana y espero seguir en todo este proceso para darles lo más que yo pueda. De verdad que con todo el corazón y los quiero mucho y aquí vamos a seguir y luchar para sacarlos adelante", dijo a los grupos de damnificados.

- "Es lamentable como está la situación. No ha habido ningún avance, se supone que ya ha pasado mucho tiempo por el que tendrían que encargarse de todo y parece que esta como si no hubieran hecho nada. Es muy triste y ojalá que las cosas cambien pronto y en lo que yo los pueda ayudar siempre, como ciudadana, porque yo no tengo el poder pero tengo el corazón y hago lo que puedo", dijo Belinda.

BELINDA VISITA JOJUTLA; SE COMPROMETE A CONSTRUIR CASAS https://t.co/dcVs6oy0XX pic.twitter.com/CmzCGdk12D — Andador Urbano (@andadorurbano) September 22, 2017



"Hay muchas familias que se quedaron sin nada. Hoy estuve en Jojutla, Morelos, uno de los lugares más afectados, pero necesitan más ayuda; por favor todos donen y aporten. Mi fundación Gaia Planeta Azul se compromete a construir las casas de esta zona. #SomosMásLosBuenos".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cantante Belinda visitó la zona de mayor desastre por el sismo del pasado 19 de septiembre en Morelos, y junto con los candidatos de Morena, Jorge Argüelles y Juan Ángel Flores, recorrieron el centro de Jojutla para evaluar los avances en reconstrucción y levantamiento de casas siniestradas por el movimiento telúrico.- ¿Qué encuentras en esta colonia Emiliano Zapata?, le preguntaron.Con Belinda caminaron el candidato a diputado federal, Jorge Argüelles, ex priísta y uno de los hombres más cercanos a Manlio Fabio Beltrones, así como Juan Ángel Flores Bustamante, aspirante a presidente municipal de Jojutla, ex coordinador de bancada del PRD en el Congreso de Morelos.Belinda fue una de las primeras cantantes que recorrió la zona de desastre unos días después del sismo. Desde ese momento comenzó su ayuda a través de su fundación Gaia Planeta Azul.Asimismo, desde sus cuentas de redes sociales pidió ayuda para los damnificados: