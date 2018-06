Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dirigido por The Broducers, Jos, Alonso, Freddy, Alan y Bryan muestran una imagen madura, que representa su evolución personal y musical, donde coquetean, cautivan y bailan muy de cerca con Lali y Ana Mena en una fiesta sin precedentes.Este material audiovisual aparece a menos de un mes del lanzamiento oficial de este remix y con el cual CD9 no ha dejado de sorprender a sus coders,pues desde su lanzamiento, el remix de “Prohibido” lideró las listas más importantes de plataformas de streaming en países como Argentina, Brasil, España, Israel, Italia y México.Tras el éxito de su cuarto sold out en el Auditorio Nacional, CD9 regresará a la Arena Ciudad de México este 8 de diciembre como parte de su Modo Avión Tour.