Brasil sufre ante Costa Rica, pero gana

Con goles de Philippe Coutinho y Neymar Junior en tiempo de compensación, Brasil venció 2-0 a Costa Rica y logró un triunfo de oro en sus posibilidades de avanzar a los octavos de final en el Mundial Rusia 2018.

Los ticos salieron con actitud y en el primer tiempo lograron poner su meta imbatible.

Al minuto 79, el VAR decidió que no había penal por una falta sobre Neymar. El brasileño ya se perfilaba para tirar desde los once pasos, en la repetición se observó que no hubo falta.

Primera ocasión que una jugada desde los once pasos se invalida por el VAR en la historia de los mundiales.

Coutinho volvió a anotar en Rusia y le dio el 1-0 ante la tristeza de la selección centroamericana cuando habían pasado un par de minutos de compensación.

En el último suspiro, Neymar marcó el segundo gol de su equipo para cerrar el juego. Al final, la estrella lloró en el medio campo.

Costa Rica no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda al acumular su segunda derrota, Brasil llegó a cuatro unidades y es líder de su grupo.





El portero tico, Keylos Navas tuvo una actuación de gran nivel, pero no pudo impedir el descalabro.