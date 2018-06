Detención de exalcaldesa de El Arenal es un ‘tema político’: Margarita Ramos

Después de la detención de la ex presidenta municipal de El Arenal, Adelfa Zúñiga, la diputada perredista Margarita Ramos Villeda pidió a las autoridades no sacar provecho de la temporada electoral para influir en la ciudadanía.

Así lo dijo la también candidata a un curul federal por el distrito 2 Ixmiquilpan, quien puso en duda la veracidad de los cargos.

“Habría que checar el tema legal y pedir a las autoridades que no aprovechen los momentos políticos para mandar mensajes a la ciudadanía, sobre todo porque es sabido que la expresidenta ya no estaba al cien por ciento convencida de estar en el partido oficial, entonces no sé si de trasfondo tenga que ver el tema partidista político”, dijo.

Lanzó un llamó a las diferentes autoridades involucradas para esclarecer el caso y actuar de buena manera.

“El exhorto aquí es a las autoridades competentes, al Ministerio Público y al propio Tribunal de Justicia a que puedan poner atención a este tipo de situaciones y que el proceso sea totalmente transparente”, finalizó.

La mañana del pasado martes, elementos de la Policía investigadora aprehendieron a la exalcaldesa priista Adelfa Zúñiga Fuentes en la localidad de San José Tepenene por el delito de despojo.