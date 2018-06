Mirna García ‘será reivindicada’ ante la sociedad, asegura Moisés Jiménez

Después del 1 de julio, día de la elección constitucional, Mirna García López, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo, será reivindicada socialmente, pues, “se va a conocer toda la verdad” de la imputación que se le fincó por el desvió de 124 millones de pesos.

Así lo aseguró Moisés Jiménez Sánchez, líder de la disidencia magisterial hidalguense y hoy coordinador Nacional de Estructura y de Redes Sociales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien al igual que Mirna García, ocuparían una diputación federal de representación proporcional en la próxima legislatura.

“La primera gran víctima de la reforma educativa fue Mirna García y lo que viene es su reivindicación social, pues se va a conocer toda la verdad y vamos a ver de qué tipo de infame hablamos y qué tipo gobierno nos enfrentamos”, expresó en entrevista.

Ambos exdirigentes del SNTE en Hidalgo son candidatos a diputados federales del Partido del Trabajo (PT) por la vía plurinominal: Mirna García, en la posiciones dos y Moisés Jiménez en la cinco.

Sin precisar detalles sobre en qué consiste dicha “reivindicación social” de la exlideresa magisterial, Moisés Jiménez aseguró que Mirna García es inocente y ha sido víctima de una persecución política.

“La reforma educativa tiene muy lastimado al magisterio. No le sirvió de nada y no va a caminar mientras el maestro no se sienta incorporado, querido y apreciado. Ninguna reforma tendrá éxito si no se hace con la participación, el amor y el cariño de los docentes de México”, señaló.

A SINHUÉ RAMÍREZ… QUE LE VAYA BIEN

Al pedir su punto de vista, ya que en la próxima legislatura federal se verá la cara con Francisco Sinhué Ramírez Oviedo, exlíder del SNTE y quien compite por una diputación federal de mayoría y plurinominal por el partido Nueva Alianza, Moisés Jiménez solo dijo: “le deseo mucha suerte”.

“Yo creo que es una persona (Francisco Sinhué) que necesitará de un buen apoyo, le deseo la mejor de las suertes del mundo para que le vaya bien”, dijo sin entrar en polémicas toda vez que ambos personajes han protagonizado una rivalidad.

EN NUEVA ALIANZA SE EQUIVOCARON, PERDERÁN EL REGISTRO

En el tema del partido Nueva Alianza, del que simpatizaba hace unos años, el líder magisterial aseguró que se equivocaron al dar la espalda a los maestros, pues avalaron la reforma educativa que vulneró los derechos de los trabajadores.

“Se han equivocado Nueva Alianza y esa dirigencia usurpadora del SNTE… ya nos veremos el día 2 de julio (después de las elecciones) a ver qué cuentas entregan… esos sí, van a perder el registro, por lo tanto nadie tiene oportunidad de Nueva Alianza”, expresó.