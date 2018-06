Gobierno incumple con pago del salario a trabajadores del Sector Salud

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nuevamente el Gobierno del Estado incumple con el pago del salario a trabajadores del Sector Salud, y éstos toman las áreas administrativas de la Jurisdicción Sanitaria como una medida de presión para exigir su pago que tiene retraso de 6 días.Francisco Flores Mora, líder del sindicato del Sector Salud en La Piedad, señaló que de nueva cuenta elretrasa el pago de los trabajadores que hasta el momento lleva 6 días.Dijo que es preocupante lo que sucede con los trabajadores del régimen de honorarios, pues suman al menos tres quincenas que no se les pagó en tiempo y forma, pero aún más preocupante porque en la presente quincena se sumaron trabajadores del régimen de formalizados a la falta de pago, sumando en esta ocasión 70 empleados que sufrieron retraso en sus pagos correspondientes a la primera quincena del mes de junio.El líder señaló que afortunadamente a los trabajadores del régimen de formalizados ya se les pagó, no así a quienes están por honorarios, y que son los más castigados ya que son más de 3 quincenas que no tienen su pago puntual.Dijo que aún así y por el compromiso de los trabajadores, éstos no han parado sus actividades ya que están asignados en áreas que no puede desatender a la población.No hay aún fecha en que el Gobierno del Estado pague a los trabajadores el salario que se han ganado con su trabajo, aunque preocupa que a medio año no estén llegando los pagos correspondientes,