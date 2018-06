Fueron detenidos injustamente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Algunos vecinos de la colonia Las Arboledas coincidieron en que la detención de los menores que estaban repartiendo volantes con información en contra de Héctor René López Santillana fue injusta pues no estaban cometiendo ningún delito.Otros vecinos que también no se dieron cuenta de la detención, si dieron su opinión en cuanto al tema, señalando que si la detención fue sólo por dar volantes había sido injusta, pero que si estaba ofendiendo al candidato del PAN si fue justa la detención.La mayoría de las personas encuestadas comentaron que no estaban enterados del hecho pero que si el único motivo de la detención fue que estaban entregando volantes les parece injusto.