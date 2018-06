Ofrecen en Facebook 'constancias' de sacramentos

“Todas las Asociaciones Religiosas se rigen bajo una ley Civil que es la Ley para las Asociaciones Religiosas y Culto al Público. Cada Asociación tiene un registro el cual no puede ser usado por otras personas”.



“Tengan cuidado, no se dejen llevar por las cosas fáciles. Hay personas que les ofrecen preparar a sus hijos en poco tiempo y eso puede ser contraproducente ya que el documento que les otorgan son inválidos, ya sea porque se realizó un Sacramento no válido o porque les otorgaron documentos falsos”, advirtió el párroco.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya ni las constancias sacramentales, de confirmaciones, bautizos, o primeras comuniones, respetan y las falsifican.Es por ello que la Arquidiócesis de León alerta a la grey católica a que no se dejen sorprender de documentos falsos que se ofrecen a través de redes sociales, principalmente en Facebook.La alerta la difunde a través del semanario Gaudium, donde se da a conocer públicamente quePor tal motivo se consultó al padre Jaime Ramírez, Párroco de la Divina Providencia y especialista en derecho Canónico quien dijo que cuando se comprueban que son documentos falsos todo queda invalidado.Declaró que “evidentemente son documentos inválidos y una vez que se comprueba que los documentos son falsos, se procede a que el fiel realice nuevamente tanto la preparación, como la recepción del Sacramento”.El padre Jaime subrayó que “si alguien se ve dañado en su persona por recibir un documento que no sustenta un Sacramento, puede presentar una denuncia por falsificación de documento o dolo”.“Algunas ocasiones se buscan a pseudo sacerdotes o ministros que no son de la Iglesia Católica para realizar Sacramentos, y por ello son inválidos”.Finalmente advirtió que son las mismas personas las que por comodidad o desidia acuden deliberadamente con pseudos sacerdotes sabiendo que el Sacramento no es válido.