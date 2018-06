Viven candidatos inseguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Clemente Villalpando Padilla, candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su madre fueron víctimas de “los amantes de lo ajeno”, al sustraerles pertenencias de sus casas. En aproximadamente un año, robaron en la casa del aspirante, y en dos ocasiones, en la de su mamá.“Fueron tanto de día como de noche y se hicieron los reportes a la Policía Municipal, quien tomó nota y nos dio los números de reportes”, dijo el priísta.“Desafortunadamente, no es un tema de que tengas poquito o tengas mucho, tu patrimonio te cuesta mucho trabajo tenerlo, y pues bueno, fue un robo a casa habitación y desafortunadamente no es un caso aislado, es un caso que nos pasa a todos”, agregó.Estos robos motivaron a Villalpando Padilla a ser candidato a la Presidencia para así poder ayudar a los leoneses en el problema de la inseguridad.“Estoy harto de la inseguridad y como veo que no hay nadie que haga nada al respecto de los que están trabajando en la administración pública, no digo que no hagan nada, pero como no veo resultados”, puntualizó.El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Ernesto Oviedo Oviedo, platicó que en una ocasión, hace aproximadamente seis meses, en la Central de Abastos, lo trataron de secuestrar cuando se dirigía al banco, incluso lo alcanzaron a subir a un vehículo por algunos momentos.“Iba yo al banco y me subieron y tuve problemas muy fuertes, es más, estoy viviendo para contarlo, pero la situación fue muy difícil, hará unos seis meses, y quiero decirte que viví momentos mucho muy difíciles, es más, yo no pensé que me iban a dejar vivo”, aseveró el candidato de Morena.Para evitar este tipo de sucesos en León, Oviedo Oviedo propone crear grupos de inteligencia, que bajo una investigación se pueda realizar un rastreo para dar con “las personas que están haciendo el mal”, así lo indicó.“Por otro lado, preparar a los policías, pero no una preparación de tres meses, eso es una burla, y menos decir que sepan disparar, que traigan un chaleco de 20 kilos, una patrulla nueva; no, tenemos que prepararlos con principios y en este caso estamos hablando de valores y la ética policial”, aseveró.Héctor López Santillana, candidato del PAN, señaló que hace algunos años su núcleo familiar sufrió de un robo, sin embargo, no quiso dar detalles del hecho.“Al igual que a miles de leoneses, me ha tocado que miembros cercanos a mi familia, a mi núcleo familiar, se han visto afectados por la comisión de algún incidente. La respuesta es que mucho del tema tiene que ver con el fortalecimiento de la estrategia y de las propuestas que hemos presentado”, comentó el Alcalde con licencia.López Santillana manifestó la importancia de la colaboración de los vecinos en asuntos de inseguridad, ya que en ocasiones es muy efectiva.“Cuando hay el reporte, cuando hay la denuncia, cuando hay la colaboración de los vecinos, hemos visto en varios puntos de la ciudad, en varios sectores, cómo la problemática se resuelve. Cuando hay indiferencia, cuando hay esa falta de interés por participar, es donde se aprovechan muy bien los delincuentes para aprovecharse de esa división en la propia sociedad”, manifestó.Sergio Contreras Guerrero, candidato a la Alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que hace dos años y medio, aproximadamente, encontró a personas sospechosas dentro de su casa, por lo que llamó a la Policía y al personal de seguridad privada del fraccionamiento. Éste fue el primero en responder, pues los uniformados llegaron alrededor de 40 minutos después.“Afortunadamente, cuando llegué estaban adentro (los ladrones), llegó más rápido la seguridad privada del fraccionamiento que la Policía, la Policía tardó muchísimo en llegar. No se llevaron nada, porque alcancé a entrar cuando ellos estaban allí y se echaron a correr”, platicó Contreras Guerrero.Desde hace algunos años, amigos y colaboradores del candidato le han comentado que al dirigirse a su trabajo o al dejar a sus hijos a la escuela, les han robado sus cosas.Incluso, en eventos de su campaña electoral, delincuentes han “cristaleado” autos del personal de su equipo, de donde han sustraído computadoras, equipo de trabajo y baterías de los vehículos.También trataron de asaltar a un brigadista en un tianguis. De igual manera, en las afueras de distintas instalaciones de farmacias Guadalajara, han robado a colaboradores y amigos del aspirante.“Algunos han presentado denuncias, otros desafortunadamente no, dicen que no tiene caso que denuncien, que no hay una respuesta por parte de la autoridad, y los que sí han denunciado, no ha habido nunca un seguimiento por parte de la autoridad”, comentó.Contreras Guerrero dijo que quienes han presentado denuncias no han recibido respuesta por parte de las autoridades.Agregó que estas denuncias y hechos delictivos que ha vivido, provocaron que el candidato propusiera su poyecto de Rutas Seguras, que consiste en brindar seguridad a los transeúntes desde que salen de sus casas hasta que regresan.Daniel Malacara Doblado, candidato de Movimiento Ciudadano, ha sido víctima de la inseguridad en cuatro ocasiones, de día y de noche.Una tarde, el aspirante fue asaltado afuera del Oxxo ubicado en el bulevar Paseo de los Insurgentes, cerca del Colegio Británico; también en la farmacia Guadalajara, a un costado del mismo Oxxo, ladrones robaron en su auto y en otros dos vehículos.Tras el robo, Malacara Doblado habló con los empleados de la farmacia y les propuso que colocaran una cámara de vigilancia y que él la pagaba, pero ellos rechazaron la propuesta.“Yo hablé con los dueños de la farmacia Guadalajara y les dije por qué no ponían cámaras afuera y me dijeron que porque no tenían dinero, entonces yo me comprometí, les dije, bueno, yo lo pongo de mi dinero y pongan una cámara afuera y no, ni así quisieron”, comentó.El monto total de lo que le han robado asciende a los 20 mil pesos, más el costo de la reparación de los cristales de su vehículo.“No pude hacer denuncia por lo siguiente. Andaba yo, justamente, muy ocupado. Como doy clases también, no me dio tiempo de ir a poner la denuncia”, aseveró.La implementación de botones de pánico y cámaras de seguridad en establecimientos donde se tiene registro de haber sido robados o ubicados en colonias peligrosas, es una de las propuestas en el tema de seguridad del candidato.El candidato del Partido Nueva Alianza, Óscar Wilelmo Martínez Espinoza, señaló que hace algunas semanas su hermana fue asaltada en el bulevar Juan Alonso de Torres, a la altura del cruce con el bulevar Adolfo López Mateos, despojándola de su celular y dinero en efectivo.“Fue como a las dos de la tarde, ella (su hermana) venía caminando y los interceptaron dos hombres en bicicleta”, platicó.El candidato aceptó que no se presentaron denuncias del hecho por no realizar el “trámite burocrático y desconfianza en las instituciones”.Para desaparecer la inseguridad en las calles, Martínez Espinoza propone rehabilitar las casetas de policía y tener elementos de proximidad en las colonias. Para ello, advirtió que se debe reducir el gasto corriente y usar el dinero para garantizar oportunidades y seguridad.La candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Torres Rea, era la única de la contienda que no había sufrido de algún hecho de inseguridad, pero actualmente señaló que ha recibido amenazas de muerte por distintas vías de comunicación.“Fueron de menos a más, efectivamente no lo consideré de mucha relevancia, pensé que se trataba de alguien que estaba por ahí tratando de jugarme alguna mala broma, pero ya tengo dos días que recibí audios bastante agresivos”, señaló Lupita.A pesar de las amenzas recibidas, la candidata declaró que no va a dejar la contienda electoral, que seguirá hasta el final.