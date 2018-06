Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Si esperaba que los costos de las gasolinas en México tuvieran una reducción en el corto plazo, lamentamos decirle que no será así y, solamente nos queda sugerirle que juntos sigamos “estirando” la capacidad de nuestra paciencia.Platicando con Isaías Romero, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), y Victor Hugo Arellano, director de ONEXPO Nacional, coinciden en que los verdaderos cambios, al menos en la oferta de precios, sucederán una vez que realmente las gasolineras que están entrando al sector ofrezcan gasolina de importación y no de Pemex como hoy sucede con el 95% de ellas.Únicamente Mobil y Endeavor importan su propia gasolina, la primera ya tiene plantas de almacenamiento y un tren unitario, en tanto la segunda ha ganado la licitación de temporada abierta y tiene acceso a almacenamiento y distribución.Díaz de León menciona que el gran problema es la infraestructura, en México no tenemos infraestructura de almacenamiento ni de transporte. Existe incluso una oferta de empresas extranjeras que ofrecen poner la gasolina en la frontera y por más intención que tengan, los gasolineros no cuentan -la mayor parte de ellos- con la suficiente solvencia para construir una planta de almacenamiento que lleva mínino dos años, a eso súmele armar un tendido de ductos de varios kilómetros.El titular de Onexpo menciona que al final, para el costo de la gasolina se debe considerar asuntos como la paridad del dólar, costos de logística primaria, de almacenamiento y de logística secundaria.Para el presidente de AMPES, el panorama actual del costo de la gasolina podrá cambiar al llegar la sociabilización de la Reforma Energética.Explica que los precios están hoy a la alza por los cambios en el mercado internacional, además de que el 95% de las marcas consumen gasolina de PEMEX. Actualmente existen diversas inversiones en plantas de almacenamiento, que estarían detonando entre 2021 y 2025.Al detonar las inversiones de infraestructura y logística creen que se lograrán bajar los precios, mientras el monopolio lo siga teniendo Petróleos Mexicanos los precios dependerán de esta empresa.“Hasta el primero de julio sabremos qué va a suceder, aquí le jugamos al gurú de estar especulando. Las mejores intenciones las tenemos, traer mejores productos, pero dependemos también de la política”, nos informó.Respecto al Bajío comparte que una de las principales apuestas de los inversionistas es seguir abriendo gasolineras con marcas ajenas a Pemex, además de que en San Luis Potosí y San José Iturbide ya hay plantas de almacenamiento y en Aguascalientes hay unas en proceso de construcción, un importante proyecto que consideran revitalizará el Bajío.Hablando de plantas de almacenamiento en Guanajuato existe una segunda firma que está interesada en construir una planta para su gasolina.La ciudad donde se instalaría es León o Irapuato, por ahora se encuentra en fase de investigación de zonas. Hay que recordar que a Mobil le llevó un año la fase de “scouteo” para decidirse e instalar su planta en San José Iturbide.El tema fue confirmado por Gustavo Romero Lara, director de Infraestructura Industrial de SDES de Guanajuato.Romero Lara mencionó que habrá que respetar los tiempos del inversionista interesado.Explicó que como gobierno se analiza la promoción de inversión de terminales de reparto. Hay que recordar que antes Pemex las manejaba como terminales de almacenamiento y reparto, esas terminales de reparto dan la posibilidad de que los particulares puedan invertir en ellas y se puedan aumentar los inventarios de combustible tanto en Guanajuato como en México, en la actualidad la capacidad de almacenamiento es para 3 días y el objetivo llegar hasta 25.