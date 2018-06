Márquez, a todo vapor

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A nueve días de la elección, la agenda pública del gobernador Miguel Márquez no para. Hoy tiene tres eventos en Irapuato para visitar obras en dos zonas deportivas y un puente peatonal de acceso al Cinvestav.Recién anunció el proyecto del nuevo Estadio León y se firmó el convenio con la Sedena para la construcción del Eje Metropolitano de León a los Pueblos del Rincón. Eso sí, sin preguntas.La oposición hace berrinche con el activismo de Márquez, pero éste sabe jugar al filo de la ley. La veda electoral pone candados a eventos masivos de entregas y a la propaganda pagada, pero no más.El sonorense Damián Zepeda, jefe nacional del PAN, estuvo de pisa y corre en Guanajuato. El motivo central fue anunciar que su candidato Ricardo Anaya eligió el estado más panista del País para el gran cierre de la campaña nacional el próximo miércoles 27 de junio, tentativamente en León, lugar y hora por definir. Es una deferencia al panismo que le prometió la histórica cifra de un millón 400 mil votos.Llegó en su papel de "únete a los optimistas" con las campañas locales y con la de su amigo Anaya. Aquí ya dan por descontado un aplastante triunfo, carro casi completo esperan los azules (ya lo veremos). En lo nacional no les queda más que aceptar que están abajo, no más de 9 puntos, según Damián. El mensaje para los panistas fue el de apretar en la recta final para convecer del voto útil a los indecisos.Tempranito sostuvo una reunión con la dirigencia estatal que encabeza Humberto Andrade y toditos los candidatos a diputados locales, federales por León y al Senado por Guanajuato, y cerró con el candidato a la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez, a un recorrido por calles de Silao (en agenda no pública). De la violencia en el terruño, cero autocrítica, para el PAN todo es culpa de la Federación, y punto.El gobernador Miguel Márquez estuvo ayer en la Ciudad de México en el despacho del secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. Como examen final repasaron todos los pendientes en educación básica, media superior, superior, necesidades de infraestructura y equipamiento, y más.Sobre la mesa Márquez puso la solicitud de que las Universidades Politécnicas puedan financiarse peso a peso, y es que hoy el Estado aporta el 70% y el otro 30%, la Federación. "Necesitamos equilibrar financieramente este tema, lo revisará la SEP con la Secretaría de Hacienda", dice el Mandatario. Ese modelo opera hoy en: Guanajuato, Pénjamo, Juventino Rosas, y la del Bicentenario ubicada en Silao.Esa misma exigencia del peso a peso la planteó el Gobernador de Guanajuato a la Federación desde el inicio de su mandato para la operación del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES), el cual está 100% a cargo del Gobierno del Estado. No hubo respuesta y este año ese Sistema tiene presupuestado 845 millones de pesos para atender a los aproximadamente 40 mil estudiantes.De acuerdo con datos oficiales, en Guanajuato la cobertura en nivel medio superior es del 79.4%, un buen brinco respecto al 54% que tenía en el año 2012, lo que le permitió escalar del lugar 32 al 20 nacional, es decir, ya no somos los peores, pero nos falta mucho. Además, la tasa de terminación está en el 52.6%.Hace un año, un 21 de junio de 2017, la diputada federal leonesa por el PAN, Mayra Enríquez Vanderkam (q.p.d.e), subió a sus redes sociales un mensaje en video para insistir en la segunda vuelta electoral en la elección del Presidente de la República. Hoy muchos extrañarán no haberlo aprobado."¿Por qué tienen miedo el PRI y sus aliados?, ¿a qué le teme MORENA?, urge legislar Segunda Vuelta Electoral porque México necesita gobiernos fuertes, de coalición y que nuestro máximo representante sea legitimado por las y los mexicanos", justificó entonces la "Dama de Hierro" leonesa.En más de la política del no pasa nada que tanto gusta en México, Mayra (q.p.d.e) lamentaba hace un año que Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, atribuyera la creciente violencia en México al artículo 19 constitucional porque los jueces regresan a los agresores a las calles."Es el colmo del cinismo, #RenatoSales justifica la inseguridad en fallas en la ley, yo pregunto, ¿qué el PRI no son gobierno y mayoría en la Cámara de Diputados?", publicaba Mayra en sus redes. Hoy estamos igual que entonces, Federación y Estados culpan al artículo 19, pero nadie le mueve una coma.El diputado federal con licencia, Miguel Ángel Salim Alle, y quien lo sustituye, Alejandro Arena Barroso, acudieron ayer a una comida convocada por el secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, en la que se hizo un resumen del trabajo en la Legislatura y las negociaciones del TLCAN. El Secretario les compartió que los términos de la famosa"cláusula del sunset", es decir, que el Tratado se termine automáticamente cada cinco años, o sólo se revise, como pide México, es lo que está trabando un buen acuerdo. Habrá que esperar después de las elecciones para retomar el diálogo.