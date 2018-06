Idean planta de etanol en Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El precio de la gasolina se podría reducir de tres a cinco pesos el litro, al emplearse mezclas de hidrocarburo con etanol hecho a partir de sorgo, señaló Ryan Legrand.El representante del Consejo de Granos de Estados Unidos, además no descartó instalar una planta de este compuesto químico en Guanajuato.Durante la ExpoGas realizada ayer en el Poliforum, Legrand comentó que el Estado tiene la segunda cosecha más grande de sorgo en el País, equivalente a un millón de toneladas, que podría utilizarse para la producción de gasolina con etanol.“Existe mucha oportunidad en México para producir, consumir e importar etanol para tener una mejor calidad de aire y proveer gasolina a menor costo”, aseguró el consejero.“Cualquier producto que tiene almidón se puede convertir en etanol para emplearse en la elaboración de gasolina”, agregó.El Consejo de Granos opera en México desde 1980, su objetivo es promover el consumo y la producción de etanol en las gasolinas.Idealmente proyecta instalar una planta de etanol en Guanajuato, pues actualmente no existe ninguna.Un proyecto de este tipo requiere la inversión de 100 millones de dólares.La producción de sorgo del Estado se emplea en su totalidad para el sector pecuario, y su incremento buscaería que los productores guanajuatenses tengan más opciones en el campo.A nivel mundial el consumo de sorgo representa el 2%, y ahora 65 países tienen políticas para implementar el uso de este componente en las gasolinas.En Estados Unidos el 95% de las gasolinas llevan 10% de Etanol, en Brasil el 27% y en México cero.Importación de combustible.En Guanajuato, el 20% de las estaciones de servicio no pertenecen a Petróleos Mexicanos (Pemex), en el Estado se tienen 639 estaciones registradas, señaló Xavier Mota Ramos, consejero de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).Por otro lado en México, existe unas 12 mil estaciones, el 20% de las gasolineras tampoco pertenecen a Pemex precisó el consejero, esto es igual a que hay 2 mil 400 estaciones de diferentes marca.A esto se suma que el 30% del combustible se refina en México y el resto, el 70% se importa de Estados Unidos.A diario se despachan 135 millones de litros de gasolina, por lo que la importación de combustible en el País equivale a 94 millones de litros.Las únicas marcas que importan combustible son Móvil y Endeavor.