Mientras su familia hace campaña en el municipio de San Carlos,de homicidio en contra del delegado de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) en el municipio de San Carlos, Norberto Baltazar González Castillo.Fuentes de la"esto para evitar que se politizara el caso y no enrarecer la contienda electoral".Su inédita situación fue confirmada por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam),, quien confirmó que su candidatura prevalece.Explicó que el candidato del PRI por San Carlos compite contra Eva Guadalupe Pérez, candidata de la coalición "Por Tamaulipas al Frente", y Emilio Ángel Sandoval Gómez por la coalición "Juntos Haremos Historia"., afirmó que el candidato tiene amplias posibilidades de ganar, "no solo será una elección que va a sorprender más allá de lo atípico, será inédita porque vamos a ganar desde la cárcel".Aseguró que ay sobre el motivo de estar en prisión aclaró: "No es que él haya asesinado a alguien, lo están acusando de andar en compañía de unas personas que asesinaron al funcionario".Añadió que, en este momento López está en un proceso vigente, "él está bajo prisión preventiva pero no hay elementos de prueba que lo señalan directamente del homicidio del funcionario estatal".Por lo tanto, añadió, "".Así las cosas, mientras los abogados de "Kiko" López hacen todo lo posible para que el candidato obtenga su libertad, por los ejidos de San Carlos, su hija Fernanda, y los integrantes de su familia son quienes hacen campaña en su nombre, con amplias posibilidades de obtener el triunfo.