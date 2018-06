Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Miles de barricas de whiskey fueron destruidas el viernes cuando una sección de una bodega colapsó en una destilería en el corazón nacional del bourbon en Kentucky.La bodega dañada en la destilería Barton 1792 en Bardstown, contenía unas 18.000 barricas y, al parecer, la mitad de éstas se dañaron, dijo el propietario de la destilería.“Ahora valoramos cuántas barricas impactadas podemos recuperar”, dijo Amy Preske, vocera de Sazerac, una compañía de licores afincada en Luisiana.La causa del colapso no se ha determinado, pero nadie resultó herido, dijo Preske.Podrían pasar días o semanas antes de que la compañía valore los daños totales de la bodega, construida en la década de 1940., agregó.El colapso no afectará las operaciones normales de la destilería. Se espera que el sábado abra para visitas y retome las operaciones normales el lunes, dijo Preske en un comunicado.La destilería comenzó su cierre normal de temporada para reparaciones y mantenimiento rutinario la semana pasada, dijo. El colapso no afectará la producción de bourbon una vez que concluya el cierre de verano de la destilería, agregó.Las primeras pruebas de agua no mostraron signos de contaminación, dijo el director de control de emergencias del condado de Nelson, Joe Prewitt.La estructura tiene un sótano de 3.6 metros (12 pies) para contener los derrames, agregó.El bourbon de Kentucky goza de un auge que incluye la expansión de centros de producción, más bodegas de almacenamiento y nuevos centros turísticos. Las destilerías de Kentucky tienen más de 6.6 millones de barricas añejando, según la Asociación de Destilerías de Kentucky.