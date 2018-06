Video. Captan a profesor de educación física robando a sus alumnos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El video se ha viralizado por YouTube y demás redes sociales.A pesar de la denuncia, no conocía al culpable, por lo que para identificarlo, dejó grabando la cámara mientras los alumnos salían al receso entre clases.Posteriormente,. "Yo no soy una mala persona", aseguró.El texto, el cual contenía varios errores ortográficos en su versión original, decía: "Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona".