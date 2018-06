Llegan a San Francisco aguas negras de Purísima

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las aguas de drenaje que descargan en el arroyo Tres Marías, provienen dela situación ha generado la molestia de habitantes de la zona.Vecinos de la colonia Ex Hacienda de Santiago en San Francisco del Rincón señalan la descarga de aguas negras al arroyo que atraviesa la ciudad, situación que se genera desde la colonia El Carmen, en la zona limítrofe entre ambos municipios.Autoridades del Sistema Operador en Purísima, indicaron estar conscientes del problema, aunque dijeron que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene conocimiento de la acción; además indicaron que se cuenta con un proyecto para dar solución al hecho.Mientras tanto, y ante el crecimiento del nivel de agua que corre por el mencionado arroyo, algunos ciudadanos mencionaron la molestia.dijo Juan de 38 años.Aseguraron que estas descargas además de afectar al medio ambiente, también afecta a su bienestar físico, ya que que tiene que padecer los olores que emanan de éste.dijo Cesar de 29 años.Cabe señalar que este cause recorre la ciudad de, pues este arroyo atraviesa lo que es la colonia Ex Haciendas, que se encuentra a un costado del fraccionamiento “El Paraíso” , y el camino Tres Marías, hasta desembocar en el Río Turbio, al sur de la ciudad.Por su parte autoridades del Sistema Operador se dijo estar al tanto de la situación, además de que se habló de contar con un proyecto para dar solución a la descarga, aunque esto será a largo plazo.Se indicó además, que la descarga esta declarada ante la CONAGUA, y se están cubriendo los costos que impone la Comisión por la descarga en este cauce.