A propósito de las elecciones

Se ha dicho sobre todo en los medios periodísticos y electrónicos, que muchos empresarios, abierta o no tan abiertamente, han sugerido que no se vote por Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos el más agresivo fue Lala, quien prometió $ 500.00 a cada trabajador, si al día siguiente de la elección, con su mano todavía entintada, le demostraban que no se sumaron al abstencionismo y si fueron a votar. Pero la promesa de dinero de por medio, no paraba ahí, pues aunque no les decía por quien votar, les dijo que si perdía AMLO la elección, les daba otros $ 500.00 Los empresarios más poderosos de México, dirigieron cartas o videos a sus miles de empleados con el fin mencionado, que finalmente no sabemos si dará o no resultado, puesto que el voto es libre y no están obligados a seguir las sugerencias de sus empleadores. Recientemente hubo otra sugerencia un poco más velada, de parte de Julián Balbuena, presidente del consejo de administración del grupo Best Day Travel, en el que trata de convencer a sus empleados, que eviten el abstencionismo ofreciéndoles premios a los que le demuestren que fueron a votar, o sea que se quedó sólo con la primera parte de la propuesta de Leche Lala, según columna de Gustavo Armenta, a la que hago referencia en la parte conducente. Sin embargo en esta ocasión me voy a referir al discurso que pronuncio hace unos días Miguel Quintana Pali, de quien me permito hacer una breve biografía de este personaje.Miguel Quintana, de acuerdo a internet, es el socio mayoritario del grupo Xcaret, empresa que por si sola, da empleo a 2,650 personas y es considerado como el pionero del turismo ecológico, siendo sus empresas, las más importantes en México en ese aspecto ya que recibe al año, a cerca de dos millones de turistas, ávidos de conocer a su desarrollo y muchos de ellos extranjeros que se llevan una magnífica impresión de nuestro país, pues son tratados de primera clase en sus instalaciones, conociendo además las costumbres de nuestro país. Tiene tres parques ecoturísticos y uno más en la mira de desarrollo. Miguel Quintana originalmente no tenia empleo, por lo que inventó una lámpara que comenzó a vender con gran éxito y de ahí le nació la inquietud de vender otros productos, por lo que fue como nacieron las tiendas Pali de decoración en la ciudad de México. Originalmente no era un multimillonario como actualmente lo es, ya que da el lujo de coleccionar cenotes, teniendo, un número aproximado a cien de ellos, a los que cuida de manera especial. El grupo maneja desde hace varios años la concesión Xel Ha, en la que a la fecha ha invertido unos 300 millones de pesos y que recibe anualmente a unos 650,000 turistas, por lo que esto constituye otro de sus éxitos. La forma como nació Xcaret fue casualmente. En forma original, en el año de 1984, compró cinco hectáreas de terreno, junto con Ignacio Bernal, pero al limpiar el mismo, se dieron cuenta que había cenotes y ríos subterráneos de gran belleza, por lo que cambiaron la idea. Se asociaron con los hermanos Marcos y Carlos Constande, para desarrollar el famoso parque Xcaret, el cual abrió sus puertas en el año de 1990, con la misión de dicho parque de enseñar la flora y la fauna y la cultura de nuestro país. Este empresario ahora más maduro tiene en mente junto con sus socios, el lanzamiento de un cuarto parque de diversiones con una inversión aproximada de 20 millones de dólares, siendo el tema central para el turista, el entrenamiento de percepciones sensoriales. Pues bien, este empresario hace un llamado para apoyar a los vencedores de esta contienda electoral, próxima a terminar. Su discurso se llama “El México que yo sueño” lo que nos remite al discurso histórico pronunciado por Luther King, en los años 60 del siglo pasado. Comienza así su discurso: “El México que yo sueño, es un país pujante, justo, estable y seguro, que brinda a todos por igual, oportunidades de desarrollo y prosperidad” Cada párrafo inicia con el México que yo sueño, para enseguida describir, por lo que convoca a trabajar, pues considera que la tarea es de todos y no sólo de los gobernantes. Entre otras cosas menciona que sueña con un México donde se respeta el estado de derecho, que protege a todos, pero que a todos obliga. En el que aprovechamos racionalmente los recursos naturales y aseguramos la conservación de los ecosistemas, porque en la naturaleza no hay premios ni castigos, sólo consecuencias. Sucesivamente expone sus pensamientos, que son muchos. Considero que hay que seguir los consejos de este exitoso empresario.