Creo que es muy importante enfocar debidamente la relación laboral entre el pueblo y el gobierno. Y para esto es necesario aclarar que Nación, País, Patria, gobierno y Estado, no son lo mismo. La Nación se refiere al lugar donde conviven personas con origen, costumbres y una cultura común. Un País puede tener varias nacionalidades por ejemplo Bolivia se declara plurinacional. Y el País está delimitado por una división política y administrativa y debe tener un gobierno reconocido por sus habitantes. La Patria es la historia inmanente e intangible, que reúne a los símbolos patrios como la bandera y el himno nacional. El gobierno es temporal y transitorio compuesto por personas falibles y corruptibles. Y el Estado es la composición y estructura institucional que trasciende a los hombres, compuesta por niveles de gobierno: municipal, estatal y federal y poderes equilibrados entre si, como son el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.En las elecciones de un país, hay promesas de candidatos que el pueblo escucha y al que considera que es el candidato que está de acuerdo a sus intereses, lo contrata o elige para un cargo de elección popular, que puede ser de presidente municipal, gobernador, presidente de la República o legislador. Si ya estando en el poder, el candidato elegido no cumple con lo prometido, es obvio que está incumpliendo el contrato social entre el pueblo que lo eligió y él. Eso normalmente pasa entre el gobierno y el pueblo, en donde se incumple ese contrato. Cuando el candidato llegado al poder en lugar de cumplir su encargo, se enriquece ilícitamente, está incurriendo en incumplimiento de contrato y se le puede rescindir. En otras palabras el pueblo lo puede quitar. Tiene el legítimo derecho de correrlo y poner a otro que si le cumpla, porque el pueblo es el mandante y el que está en un cargo público es el mandatario.El primer mandatario Peña Nieto, es obvio que incumplió el contrato social porque no cumplió las promesas que le hizo al pueblo, por eso su nivel de popularidad está muy bajo y el candidato priísta, Meade, está luchando con desesperación el segundo lugar con el panista Anaya. En el caso de Guanajuato, Márquez, el gobernador también está incumpliendo el Contrato Social porque no cumple con su tarea y obligación de darle seguridad al pueblo. En este asunto se puede decir que este grave problema social que afecta a Guanajuato, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Y efectivamente es verdad, pero el problema es que la parte de responsabilidad que le corresponde al gobierno del estado la está evadiendo y quiere hacer responsable únicamente al gobierno federal por este terrible problema de seguridad que padecemos.Los empresarios se manifestaron, en desplegados públicos, en contra de esta irresponsabilidad, ineficiencia e ineficacia del gobierno estatal. El no hacer su tarea y buscar pretextos para no reconocer sus errores, es un grave rompimiento del contrato social por parte del gobierno estatal. En relación a los gobiernos municipales también tienen su parte de responsabilidad en este asunto. En el caso de Celaya, ya desde hace varias administraciones panistas pasadas, se veía venir esta situación y muchos señalamos en su momento los errores y desatenciones por parte de las autoridades municipales, pero estas ni veían ni oían.Lo que me llama mucho la atención, es de que a pesar de estos incumplimientos de las autoridades panistas de Celaya, de Irapuato de Salamanca y del gobierno estatal, el pueblo siga votando por el Pan…Ahora sí, que con su pan se lo coman.POSDATA UNO.- Reconozco que me equivoqué al escribir que la selección mexicana de futbol, iba a perder ante Alemania, que bueno que me equivoqué. Mi fundamento se basaba en que Osorio hacía demasiados cambios y no tenía un plantel base y que ponía a los jugadores en posiciones que no eran las suyas. Como dicen muchos de los memes que sacan en las redes sociales, que durante tres años llevó a cabo una estrategia incoherente y absurda para confundir a Alemania.Esperemos que sea más congruente en sus alineaciones y haga las cosas en forma similar a como las hizo contra Alemania, en forma coherente e inteligente.POSDATA DOS.- Si López Obrador gana las elecciones, es adecuado y necesario que tenga un poder legislativo en donde no tenga la mayoría, porque eso le daría un poder absoluto para hacer lo que quisiera y luego hasta podría eliminar la no reelección. El populismo es peligroso porque hace más pobres a todos. En el próximo artículo, escribiré más al respecto.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio .