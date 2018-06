Entre el dicho y el hecho se cobija la trampa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unos días hace escuché a través de diferentes medios, consultores y redes que el Sr. Peña y su gabinete otra vez, nos había timado. La historia va así, mientras el pasado domingo 24 mirábamos el partido de futbol – distractor organizado- aplicó y votaron por un decreto de liberación y privatización para concesionar el agua. Las frases y la indignación subían de tono arengadas por medios y sectas políticas quienes animaban al encono, la disputa, la aversión hacia este nuestro primer mandatario.La importancia de la nota me obligaba, así como el compromiso que me implica buscar el fundamento, acercarte a la raíz o tal vez encontrar de cierto el origen. Al hacerlo, he aquí lo que encontré:El pasado martes 5 de junio en el marco del Día mundial del Medio ambiente, el presidente firmó 10 decretos de reserva de agua; mismos que fueron publicados un día después en el diario Oficial de la federación.Primer ENGAÑO, ni fue domingo ni fue a oscuras y fue doce días ANTES del afortunado partido. Tampoco es una privatización -donde la empresa Chucheras venderá a peso el centímetro cúbico y la de tío Nacho a quince- el decreto SÍ elimina la veda de casi 300 cuencas (equivale al 55% de lagos y ríos del país) Con este cambio, entendemos que NO habrá impedimentos para la extracción del vital líquido -evitando así los cacicazgos de los ejidatarios quienes en un buen porcentaje ABUSAN de las zonas en donde ejercen supuesto dominio, entre otras grandes ventajas- sobre todo establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua..”(Verificado 2018) Valioso además, señalar que la renovación de títulos de propiedad en pozos o los de concesión de agua serán utilizados por porcentajes, uso demás sano y de protección a la mejor distribución del agua por medio de la Conagua otorgando así una proyección a largo plazo para preservar el uso y transparentar la distribución; Eugenio Barrios -director del programa de agua WWF señaló que llevan 12 años trabajando con gobierno, especialistas y comunidades rurales para definir con “bases científicas cuánta agua necesitamos en nuestros ríos” . Tercero: un decreto presidencial NO SE VOTA lo firma el presidente desde la autoridad que con NUESTRO VOTO le hemos conferido.Dicen que el error estuvo en no consultar; por eso me pregunto, si hubiera consultado ¿quiénes se hubieran opuesto? ¿Serían los mismos que se enteraron tarde o que prefirieron decorar y esperar la noticia a los muchos días después? ¿Serán los que ponen amparos? ¿Aquellos a quienes se les acabo el negocio? ¿Es válido que un partido o un medio de comunicación se presten a pigmentar noticias?¿Es válido emitir juicios sin documentarse? ¿Se debe permitir que las ideologías usen la falta de atención de un auditorio perezoso, que se traga al primero que le dice “suiitjaart*”? ¿Es acaso culpa de las autoridades que las audiencias sean indolentes o solo gusten del chisme? ¿De quién es pecado? ¿A cuál de todos, amable lector, le echamos la bolita de esa falta de interés que se tiene por documentar y argumentar el dicho?…Usted ilumíneme, pues hasta ahora solo estoy de frente ante un único responsable, ese que habla y trasmite sin fundamento o verificación.* suiitjart, dícese del dulce corazón; en lengua extranjera del MUDO mundial.Desde aquí un abrazo largo, con sabor a eterno para mi querido gigante amigo de tiempos, amable y servicial. Hasta luego querido Rubén Medina, al rato nos vemos. Con respeto un abrazo sincero a la familia Medina Sánchez.