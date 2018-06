Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para cuando esta columna aparezca, faltarán escasos seis días para el primero de julio, fecha de diversas elecciones en toda la república. Después de campañas llenas de calificativos, de la muerte de más de cien candidatos a puestos de elección popular a lo largo y ancho del país, campañas llenas de amenazas, chantajes, insultos, mentiras, infinidad de spots y tanta guerra sucia que los electores ya estamos cansados y muchos se han refugiado en la copa del mundo para olvidar tantos y tan desagradables agravios.Las alegrías y gustos que han dado los seleccionados mexicanos a la afición y aun a los no tan apegados a ese popular deporte hacen que mucha gente se distraiga y olvide de los próximos comicios. Sin embargo, debemos recordar que votar es un derecho constitucional ya consagrado y ganado después de muchas luchas y tenemos que considerarlo también como una obligación para preservar un estado de derecho y favorecer una transición pacífica de muchos puestos públicos que se renovarán.No hay que ceder al desánimo, a la supuesta o real comodidad del sillón familiar o a los lugares comunes de “para que”, “de nada sirve”, “siempre ganan los mismos” “todos son iguales” etcétera. Esos son solo pretextos para eludir ese derecho y obligación ciudadana que nos imponen una coparticipación razonada e informada de acuerdo a nuestros propios criterios basados en los datos obtenidos de diversas fuentes. No es válido permanecer al margen de las importantes decisiones cívicas y luego culpar al gobierno.Para estas fechas ya debemos tener un criterio establecido sobre las ofertas electorales de los candidatos que participan en nuestros distritos y ciudades o estamos a punto de tomar una decisión que luego hay que sostener estemos o no de acuerdo. Eso es la democracia, el menos malo de los sistemas políticos según algunos personajes con peso y valor histórico. La monarquía, la dictadura, la anarquía no son sistemas que se sostengan por mucho tiempo en países como los nuestros por eso hay que participar.México es y seguirá siendo muy grande a pesar de los resultados electorales y no hay que temer una desintegración del país por un resultado diferente al que nuestro voto haya expresado. Como dicen Gael García, Diego Luna y otros artistas, hay que prepararnos para la reconciliación después de tantos ataques y descalificaciones y trabajar unidos alrededor de quienes obtengan la mayoría de votos. Se puede disentir de forma civilizada y pacífica, deseamos que los triunfos sean reconocidos y no se ignore la voluntad popular.De acuerdo con algunos analistas, nuestra incipiente e imperfecta democracia se inició en el año 2000 al triunfar un partido diferente al que nos gobernó por más de 70 años. A mi parecer esta afirmación es inexacta ya que hubo otros procesos electorales plagados de irregularidades como aquel en el que participó y “perdió” José Vasconcelos o la de 1952 en las que Miguel Henríquez Guzmán disputo la elección a Ruiz Cortines y alegó hubo fraude, no olvidemos el 2006 cuando AMLO también reportó un gran fraude electoral. Ojalá que esta elección sea tranquila y se respeten los resultados de la misma.