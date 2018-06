¿De qué marca es y cuánto cuesta la polémica gabardina de Melania Trump?

Si algo hemos aprendido de la controversia desatada por la gabardina verde de Melania Trump, es que la ropa dice más de lo que imaginamos. Esto aplica aún más si eres un personaje público y político. El polémico mensaje que estaba detrás de la gabardina de Melania rezaba “Realmente no me importa ¿y a ti?" Esto generó un rechazo total de usuarios y personajes de la moda hacia la postura que Melania había comunicado a través de la prenda.

Pero, ¿de qué marca es? ¿Cuánto cuesta? ¿Está disponible en México? En primer lugar, debes saber que la ahora histórica gabardina fue firmada por Zara, perteneciente al grupo Inditex, de España. Esta pieza posee inscripciones en blanco en las mangas y espalda y, según el portal de noticias, Daily Mail, la gabardina verde tenía un costo de 39 dólares (790 pesos, aproximadamente). Decimos “vendía” porque pertenece a una temporada pasada de la marca, por lo que ya no se encuentra disponible para la venta.

Sin embargo, marcas de moda y diseñadores, como Zac Posen han contestado a este movimiento antiinmigrante con varias piezas que poseen la oración: “Realmente me importa, ¿a ti no?” con la que se busca protestar ante el polémico mensaje de la gabardina.

Ante esta situación, el presidente Donald Trump declaró que el mensaje que Melania llevaba en su espalda era referencia a los medios falsos encargados de promover noticias apocrifas. [El] "REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿Y A TI?", escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos. Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y realmente ya no le importa!

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2018

Cabe destacar que Melania visitó un albergue de niños inmigrantes en Texas, al llegar al sitio, la primera dama de Estados Unidos ya no usaba la prenda y en las fotos oficiales se le puede observar con una gabardina en tonos crema.

Visiting w children at the shelter in #Texas yesterday was very touching. Despite the difficult circumstances children were in good spirits & very kind. It's my sincere hope Congress will be able to reach across the aisle & find a solution! pic.twitter.com/4ZumcDVVMc

— Melania Trump (@FLOTUS) 22 de junio de 2018