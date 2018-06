'Sigo siendo panista aunque respalde a López Obrador': Manuel Espino

Manuel Espino Barrientos, exdirigente nacional del PAN, afirmó que pese a que respalda al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su candidato Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo panista.

“Para ser panista no necesito credencial, tengo los ideales y postulados firmes y eso es lo que me hace ser panista”, dijo, y aclaró que “no estoy en Morena a través de Movimiento Nacional denominado ‘Ruta 5’, conformado por más de mil organizaciones en todo el país.

Durante su vista a Hidalgo, en la que se realizó el encuentro nacional para integrar un plan que atienda las necesidades sociales, se le preguntó por qué no respaldó la campaña del candidato panista de la alianza Por México al Frente: Ricardo Anaya.

“Porque no queremos apoyar la corrupción. Es evidente que el Partido Acción Nacional, lamentablemente, ha solapado la corrupción y ha promovido a corruptos, ahí está Miguel Ángel Yunes (gobernador de Veracruz) un icono nacional de la corrupción y aliado de Ricardo Anaya a quien la sombra de la corrupción le sigue”, expresó.

Por tal motivo, dijo que él es congruente con los principios panistas “con el compromiso social que quiere la transformación de México, sin gobiernos corruptos y hoy el único que así lo representa es Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

Pese a que hace algunos años Manuel Espino fue uno de los críticos de Andrés Manuel, señaló que “era otro momento, otras circunstancias, otra realidad. Él ya ha cambiado su actitud, más no su compromiso social”.

¿QUÉ OPINA DEL GOBIERNO?

“Lamentablemente, este estado se ha convertido en un almacén de las viejas mañas y viejas políticas del PRI. Yo confío en que en esta elección del próximo 1 de julio, las cosas cambien y se siembre el cambio que los hidalguenses quieren. Es lamentable la guerra sucia que se está viviendo en este estado”, dijo.

En cuanto a su opinión del candidato a la presidencia de la coalición Todos por México (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), José Antonio Meade, el expresidente nacional del PAN dijo que está desesperado.

“Está tratando de ubicarse en la segunda posición con gran desesperación. Yo creo que se equivocó al no haber declinado la candidatura a tiempo, hubo un momento en el que siendo candidato y que no subía en la intención del voto no declinó con dignidad”, expresó.

El pasado 14 de abril, Manuel Espino y sus seguidores decidieron apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, aclarando que no están en Morena, partido que “merece nuestro respeto”, expresó.

SABOR A TRIUNFO COMO EL DE LA SELECCIÓN...

Previamente, en su discurso, el también diputado federal aseguró que la campaña de Andrés Manuel López Obrador tiene "sabor a triunfo" como el partido que ganó ayer la selección mexicana.

"Si la selección pudo con otro triunfo, nosotros podemos hacer de Andrés Manuel López Obrador el presidente de México el primero de julio. Ya sumamos a mil 85 organizaciones de toda la República, no solo dispuestas a promover el voto por AMLO sino a defender el voto", señaló.

Al evento asistieron los candidatos de Morena al Senado por Hidalgo Julio Menchaca y Angélica García Arrieta.