“Las deudas son la esclavitud de los hombres libres”.Publio Siro (Siglo I A.C.) dramaturgo romano.Los sentimientos del ser humano conjugan una reacción simultánea de manera instintiva y racional, encerrando entre sí una aparente contradicción cuando de hecho se complementan pero que con el siguiente ejemplo podrá quedar clara esta dicotomía: “mira al político avaro, que en sus riquezas, es pobre y miserable”.Claro que quienes se han enriquecido del erario público y a costa de empobrecer al pueblo, quedan puntualmente encuadrados dentro de la expresión señalada; por una parte, a la riqueza y, por la otra, a la pobreza pero en la misma persona que, a fin de cuentas, les importa un verdadero y auténtico bledo, máxime si ya les están por absolver sus “pecados”.No se debe olvidar que la vida da vueltas como una rueda de la fortuna que, quien rico y opulento hoy, mañana puede estar empobrecido y de deudas acosado. ¿Será por esto que muchos políticos no se sacian de robar ni se cansan de ser “trapecistas”? ¿Será porque la mayoría nada sabe hacer y tienen gran pavor de verse sin dinero y sin saber quien pudiera ayudarles si le extienden la mano con el riesgo de que se la escupan?​Existe un principio que se le identifica como de reciprocidad y que en la oración del “Padre Nuestro” lo podemos apreciar mejor cuando se dice: “…y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores,..” pero que en 1988 se modificó a “…perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden…” (Mt.6:9-13)¿Tendrá ese perdón valor real? Ojo, no espiritual, sino real. Ese valor con el que se cambió el “perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores”, (porque seguramente “brincaron” los agiotistas certificados, ufff, perdón, los banqueros) quedando como actualmente reza:“… perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden…”; es decir, de “deudas” a “ofensas”, cuyos significados son distintos.Deuda es, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero; o la obligación moral contraída con alguien; mientras que ofensa (ofender), es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos; ir contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable… etc.Como se ve, la deuda tiene que ser pagada, mientras que una ofensa no impone resarcir daño material alguno.Ahora, bajo esta óptica, quienes han causado mal a México y a los mexicanos, de hecho están en deuda con el país, con su población toda sin que haya sido solo una insignificante ofensa que, a pesar de haber perjudicado a la mayoría de la población llegando al extremo de dejarla en un verdadero estado de postración desesperante, les sigue importando un bledo.Habrá, invariablemente, que tener presentes las palabras de Karl Popper (1902-1994), filósofo inglés que sentencia: “En esencia somos criaturas sociales. La idea de que uno puede empezar algo de la nada, libre del pasado o sin deuda alguna a otros, no podría estar más equivocada.”​Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.