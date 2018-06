Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los aplausos, risas y recuerdos no pararon en el Teatro Manuel Doblado.Pocas producciones pueden conmover al punto de las lágrimas y más de mil leoneses (en dos funciones), regresaron unas décadas atrás (al menos por dos horas).“Bule Bule El Show” presentó un festín musical con más de 60 canciones, distribuidos en varios medleys de la época dorada del rock de los años sesenta.La historia se centra en “Las Bombonettes” y “Los Pillos del Rock”, dos grupos de mujeres y hombres que apostaron todo por ganar un concurso en vivo, a la mejor banda de rock, así que a ritmo de “Agujetas de Color de Rosa”, “Twist and Shout”, “Stand By Me”, “Eddie Eddie” y otros más, se destaparon los mejores recuerdos.“Yo me enamoré con esas canciones, antes uno se iba al Parque Hidalgo a conocer muchachos, después te invitaban a una tardeada y de ahí comenzó toda la historia de amor”, comentó Esther Ramírez, tras la primera función.La música e interpretación en vivo y la la emisión del programa, fue de las cosas más divertidas. La simpatía de Las Bombonettes llevó a las risas y ternura, mientras que el coqueteo de “Los Pillos” fue lo más simpático e hilarante.Los nueve actores en escena, la producción, peinados, caracterización, iluminación y la fiesta, dejaron encantados a los asistentes.Con guiños a historias como “Vaselina”, “Agujetas de color de rosa”, las películas de Enrique Guzmán, Angélica María y otros grandes del cine nacional, aquello se convirtió en un agasajo de recuerdos.No sólo los adultos, sino los niños fueron parte activa de este musical, que empapó a todos por el mágico sonido del rock americano y mexicano.Dicen que del odio nace el amor, y a pesar de ser competencia, ambos bandos se unieron en beneficio del público, el que también participó al votar por la mejor interpretación.“¡Ustedes nos dirán quién es el que gana esta noche!”, exclamó el animador.Las faldas amponas, los diálogos propios de esa época, y demás caracterizaciones hizo que recibieran aplausos de pie.Al final de la contienda, el resultado dejó más que encantado, no sin antes, dar cátedra de la calidad vocal y actoral de cada uno de los actores que se presentaron esa noche.Cuando terminó la primera función, afuera del Teatro Manuel Doblado inició la fila para entrar a la segunda presentación, mientras, los asistentes a la primera regresaron a casa con sus memorias, otros se dirigieron a cenar y unos más a disfrutar de una velada que comenzó en el teatro.La gira de Bule Bule continuará alrededor del país, y tal ha sido su éxito que la pidieron en Monterrey y Guadalajara.“En 2014 esto empezó como una cosa súper chiquita entre amigos y finalmente ya se extendió, de hecho ya tenemos como franquicias como 'Bule Bule Monterrey' y vamos por 'Bule Bule Guadalajara'...vamos a estar por toda la República. Es un show que queremos muchísimo porque lo hicimos entre amigos y ahora ya hemos empezado a meter más gente y lograr juntar nuevos talentos eso está increíble”, comentó en entrevista pasada, Daniel Delgado, productor.