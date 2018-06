Obras, lluvia y lodazal impiden a jóvenes ir a clases

“Nos movieron el río para poder hacer la calle y hasta los tubos también, ahora esos los pusieron más arriba, de por si con las lluvias llega al tope y luego cuando abren las tuberías se llena otro tanto, se desborda todo”, dijo Yolanda Rangel, vecina.

Los alumnos del turno vespertino del, tuvieron que regresar a sus casas debido a que se suspendieron las clases porque laPero no son los únicos afectados. Desde el jueves habitantes reportaron a Protección Civil que se había desbordado parte del río que pasa por la calle principal.Desde hace 15 días la calle principal está abierta por los trabajos de pavimentación que se realizan; sin embargo, los vecinos aseguran que debido a las fuertes lluvias el río se ha ido llenando y poco a poco se ha desbordado, afectando algunas casas y escuelas que están a pie de calle.En tanto, algunos alumnos llevan los zapatos que usan para la escuela en sus mochilas, y desde que salen de casa se colocan sus botas de plástico para poder andar por el camino que debido al desbordamiento está resbaloso.Otros estudiantes no cuentan con este tipo de botas y meten sus zapatos al lodo, aunque pareciera que son expertos en saber por dónde ir para no ensuciarse.Además, la ruta 28 alimentadora ya no entra a la comunidad, las obras no lo dejan pasar y los choferes temen quedar atascados, por lo que la gente tiene que caminar.