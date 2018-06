Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A unos días de la elección el clima político se enrarece con denuncias de todos contra todos. El jueves el Partido Verde denunció a Héctor López. Ayer el PRI Guanajuato hizo lo propio en contra del gobernador Miguel Márquez, y el PAN Estatal denuncia a quien corresponda por repartir propaganda crítica a su candidato a la Alcaldía de León, pero usurpando el logotipo y los colores de su partido.El caso de los 8 detenidos por repartir volantes, tres de ellos menores de edad, levanta revuelo. Se los llevaron por escandalizar en la vía pública y tirar basura, dice la autoridad, y terminaron cumpliendo un día detenidos en lo que un juez calificador los consignaba porque el PAN denunció delitos electorales.De inmediato surge la pregunta de si la Policía es muy eficiente o le hace el juego al partido en el poder. Por portar armas y robar combustible el Sistema Penal permite que entren y salgan los detenidos como “Juan por su casa”, pero por faltas menores y un presunto delito electoral, sí durmieron en los separos.El otro lado de la moneda está en investigar lo que dice el parte policial, las amenazas de los detenidos contra elementos de la Policía, y haber dicho que eran enviados del Partido Verde. De ser así el partido del tucán juega con fuego al emplear a menores para repartir volantes que, de no ser por usar el logo del PAN, tienen críticas contra el Alcalde con licencia que quedarían en anecdotario de campaña.Es turno de poner a chambear para ir a fondo de las denuncias, y pronto, al recién nombrado fiscal de Delitos Electorales en Guanajuato, Evaristo Gómez Silva, cuyo jefe directo es el procurador Carlos Zamarripa Aguirre. La Fepade que depende la PGR no tiene una unidad en Guanajuato. En cada elección llueven denuncias de todos lados y no sabemos de sanciones. ¿Y la justicia electoral?, otro gran mito...El Consejo Coordinador Empresarial de León, que comanda José Arturo Sánchez, convocó para reunirse al mismo tiempo con los candidatos al Senado del PRI, PAN y Morena, pero sólo llegó Malú Micher de la coalición Juntos Haremos Historia. Los empresarios no pretendían para nada un debate, simplemente tener una charla para platicar sobre su documento de “Propuestas por Guanajuato 2018”.Malú fue la primera en confirmar su asistencia, su compañero de fórmula, Cuauhtémoc Becerra, se disculpó por otro compromiso. Los panistas Alejandra “La Wera” Reynoso y Erandi Bermúdez, y el priísta Gerardo Zavala, también respondieron en un inicio que con todo gusto ahí estaban.El equipo de Azul preguntó quién había confirmado, le dijeron que Malú, y pidieron reagendar la reunión argumentando que tampoco los otros candidatos podrían asistir. Al mismo tiempo Gerardo, Alejandro y Erandi dijeron que no podían. Ya cada quien dirá los pretextos que quiera, el hecho es que el CCEL hizo a todos una invitación y los candidatos de PAN y PRI pintaron su raya con Morena.El Presidente del Consejo Coordinador le externó a la “morenista” la preocupación empresarial compartida sobre la viabilidad de algunas de las políticas que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Le pidieron que si llega al Senado levante la voz para cuidar la sana conducción económica. También hablaron de la protección a la industria del calzado, combate a la informalidad, y concluir El Zapotillo.Sánchez Castellanos lo dijo así: “Ha costado tener la estabilidad laboral y el crecimiento que se ha logrado en materia de empleo; y aunque hace falta mucho más, sí se ha logrado incrementar los niveles salariales poco a poco”. Le piden no radicalismos que comprometan la inversión y no más deuda. Malú ofreció que el presupuesto se reasignará para invertir más en infraestructura y programas sociales.Hoy arranca el programa ¡Vámonos recio! a las 5 de la tarde en Lomas de Medina. Un noble esfuerzo empujado por la maestra Rocío Naveja, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. Con el teatro como pilar, el programa acerca la cultura y el deporte a los polígonos de marginación.El plan está soportado con el apoyo del salvaterrense nombrado por la Unesco como el padre del teatro penitenciario, Jorge Correa. Exconvictos sumarán a niños, adolescentes y jóvenes para que encuentren en el teatro una expresión para ser mejores personas y construir una mejor comunidad. El proyecto arranca por este año sólo en el polígono de Medina, pero la intención es que pueda replicarse en otros.La Mesa Ciudadadana de Seguridad conoce de la estrategia porque se las informó Rocío Naveja, es su idea. Ahí no se aplicará recurso del Fideicomiso de Seguridad Ciudadana. Lo que sí se esperaría es que no la vayan a dejar morir sola y las autoridades la respalden para que el programa funcione y pueda crecerPara que los diputados locales con licencia que andan en campañas regresen después de la elección del 1 de julio y tengan algo que hacer para desquitar la dieta hasta el 24 de septiembre que termina la Legislatura, ya acordaron que habrá dos periodos extraordinarios, uno el 21 de agosto y otro la primera semana en septiembre, así que las comisiones deben ponerse a chambar para sacar los pendientes.Ganen o pierdan ya decidirá la mitad del Congreso que se fue, si decide regresar o dejar a sus suplentes. Entre los pendientes están: en Hacienda hay cuentas públicas de 2017 y la auditoría integral del programa Escudo; y en Gobernación la reforma de Justicia para Adolescentes y la Justicia Laboral.Tal vez les alcance para aprobar la iniciativa que desde el año pasado les envió el gobernador Miguel Márquez de eliminar el pase automático del Procurador de Justicia a Fiscal General. Aunque ya el nacimiento de la Fiscalía y el nombramiento de su primer titular quedará como una herencia legislativa.