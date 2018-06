¿Tener o ser?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El apego al poder y al dinero son hoy en México la causa de la muerte electoral de los políticos rateros; el PRI más que ninguno otro, está sufriendo las consecuencias: Gobernadores en la cárcel; tráficos de influencias; asignaciones discrecionales de las grandes obras; descubrimiento por parte de periodistas de recursos públicos desviados a campañas electorales; exenciones de impuestos a grandes empresas; estilos de hacer política con base en inyecciones de dinero; prototipos de políticos bien peinados y bien vestidos indolentes a la realidad de las mayorías que pasan hambres.La victoria de AMLO trae muchas lecciones para un sistema que favoreció la corrupción como modo de crecimiento para amasar fortunas al amparo del poder. El voto de castigo al PRI, al PAN y al PRD, antes los tres partidos tradicionales, lo muestra. Hoy, liderazgos como el del Papa Francisco muestran que la sociedad occidental está volteando hacia ejemplos de vida que tengan congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace; esos perfiles imantan ya a la gente. La virtud de AMLO no es su capacidad intelectual o su liderazgo académico o empresarial, solo que tiene desapego a la buena vida y a que no se le ha comprobado el robo.Hoy muchos políticos brincan de un partido a otro, son tránsfugas carentes de ideologías, corriendo mezquinos y sin pudor, hacia partidos con ideologías contrarias, todo con el propósito de seguir sacando provecho de la vida política. Considero que el problema crucial y de fondo, es la pérdida del sentido básico de la vida, que es el “ser”. Los grandes maestros de la religión: Buda, Mahoma y Jesús de Nazareth, han considerado a la alternativa entre “tener” y “ser” como el punto más importante de sus respectivos sistemas de ideas. Esta distinción, para Erich Fromm, junto con la del amor a la vida y el amor a la muerte, representa el problema más crucial de la existencia.La alternativa entre “tener”, que se opone a “ser”, no atrae al sentido común. Parece que “tener” es una función normal de la vida: para vivir, debemos “tener” cosas. Además, debemos “tenerlas” para gozarlas. En una cultura cuya meta suprema es “tener” cada vez más, parece que la misma esencia de “ser” ¡consiste en “tener”!, y si la persona no “tiene” nada, no es nadie. Javier Duarte y Karime Macías acumularon millones de pesos a costa de usar recursos públicos destinados a la gente pobre, porque “merecían abundancia”, todo en el colmo del robo de programas sociales.La orientación de “tener” es característica de la sociedad industrial occidental, en que el afán de lucro, fama y poder, se han convertido en el problema dominante de la vida. Nuestra sociedad occidental tiene una seria limitación para comprender a sociedades, como la indígena, que no están centradas en la propiedad y en la codicia. ¿Qué es entonces “ser” y qué es “tener”? Proceso, actividad y movimiento, son elementos del “ser”; la idea de “ser” implica un cambio, significa devenir desde lo más profundo que somos. En el “tener”, se busca incorporar cosas, por ejemplo, comer o beber; así como en cierto momento de nuestro desarrollo, como niños tendemos a meternos en la boca las cosas que deseamos y así “tenemos”.Para Fromm, consumir es una forma de “tener”, quizá la más importante en las actuales sociedades industriales prósperas. Consumir, tiene cualidades ambiguas: alivia la angustia, porque lo que tiene el individuo no se lo pueden quitar; pero también requiere consumir más, porque el consumo previo pronto pierde su carácter satisfactorio. Como la sociedad en que vivimos se dedica a adquirir propiedades y a obtener ganancias, rara vez vemos una prueba del modo de existencia de “ser”, y la mayoría considera el modo de “tener” como algo inherente a nuestra esencia, el modo más natural de existir, y hasta como el único modo aceptable de vida. Esto hace especialmente difícil comprender la naturaleza del modo de “ser”, y hasta entender que “tener” sólo es una de las posibles orientaciones. Sin embargo, estos dos conceptos están enraizados en la experiencia humana. Ninguno debe ni puede examinarse de manera puramente abstracta e intelectual; ambos se reflejan en nuestra vida cotidiana: el aprendizaje, la memoria, la conversación, la lectura, el ejercicio de la autoridad, la fe, los conocimientos, el amor…En el modo de existencia de “tener”, los políticos invierten en su imagen, hacen movidas para robar presupuestos, aprovechan sin pudor los privilegios de sueldos y guaruras y suburbans. En el modo de “ser”, el proceso es el servicio, el desprendimiento, el desapego al poder y a los privilegios, estando cerca del votante en las calles sintiendo sus problemas. La disyuntiva entre “tener” o “ser”, la angustia y la inseguridad engendradas por el peligro de perder lo que se tiene, no existen en el modo de ser. “Si yo soy lo que soy y no lo que tengo”, nadie puede arrebatarme ni amenazar mi seguridad y mi sentimiento de identidad, es el principio de la libertad.Escucho el miedo que muchos sienten por la victoria de AMLO, sus argumentos son válidos, pues temen perder, pero y si AMLO concreta las ideas de repartir más la riqueza, ¿no sería esto bueno? Si se reducen los sueldos de los altos funcionarios ¿no era esto necesario? Si se eliminan los privilegios a los políticos ¿no es lo exigíamos? No será fácil asimilar la victoria de la izquierda, pero deseo que sea una lección para que reconozcamos que fueron las enormes diferencias entre pocos ricos y las mayorías pobres, las que provocaron esta explosión, donde el coraje se manifestó en votos de castigo a un sistema que basa su estructura en el “tener”, no en “el ser”.