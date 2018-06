Viajes interestelares multigeneracionales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La aventura es uno de los más importantes móviles de los seres humanos. Éste nos ha llevado a los polos del planeta, a los puntos más elevados y profundos del mismo, a recorrer ríos y desiertos, a circunnavegar el planeta y a explorar los lugares más inaccesibles y recónditos del planeta así como de nuestro satélite natural la Luna. Nombres como el de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Roald Amundsen, Robert Falcon Scott,Umberto Nobile, Lincoln Ellsworth, Edmund Hillary, Tenzing Norgay, Jacques Piccard, Neil Armstrong y muchos otros, ocupan un lugar memorable en la historia de la humanidad. También sabemos que la ambición humana es insaciable así como el sueño de alcanzar otros planetas.Con el descubrimiento de miles de exoplanetas (planetas en sistemas solares de otras estrellas diferentes a nuestro Sol) este sueño cobra renovado vigor y aparentemente podría ser una realidad. El sistema solar más cercano, Próxima Centauri B y podría ser el objetivo del primer viaje interestelar humano. Esto sería un reto de extraordinaria complejidad. Probablemente la primera pregunta sería ¿cuánto tiempo le tomaría a una nave espacial llegar allá? Para responder a esta pregunta vale la pena saber que próximamente la NASA se propone enviar una nave con una velocidad superior a la alcanzada en cualquier misión anterior, de 724,205 kilómetros por hora, que es aproximadamente doscientos kilómetros por segundo, o 0.067% de la velocidad de la luz. Estos son los límites de la tecnología actual y a esta velocidad tomaría seis mil trescientos años de viaje para llegar al Próxima Centauri. Considerando que la tecnología espacial continuamente mejora y suponiendo que se invente una nueva tecnología que mejore las cifras anteriores en un orden de magnitud, tendríamos que el viaje tomaría seiscientos treinta años. Dado que esto excede la esperanza de vida media de los humanos, a partir de estos datos algunos investigadores se han preguntado cual es la tripulación mínima que una nave espacial debe de llevar para garantizar que después de varias generaciones llegue al objetivo una tripulación sana. El resultado es que una tripulación mínima de noventa y ocho personas sería necesaria para realizar un viaje interestelar multigeneracional a un exoplaneta potencialmente habitable.Para llegar a este resultado se tomaron en cuenta factores biológicos para determinar el número óptimo de hombres y mujeres, sus edades, esperanzas de vida, índices de fertilidad y taza de reproducción de la tripulación. Así mismo se debió de especular sobre algunas posibilidades extremas como accidentes, desastres, eventos catastróficos y el número que tripulantes que podrían ser afectados por estos eventos impredecibles. Hay también importantísimos factores psicológicos y sociales a tomar en cuenta. ¿Cómo evolucionaría esa comunidad humana asilada en el espacio? ¿Cómo interaccionarían sus miembros? ¿Qué tan frustrados o satisfechos podrían sentirse los miembros de la tripulación nacidos dentro de esa nave espacial? No hay que olvidar que sería elección de los primeros miembros de la tripulación pertenecer y participar en ese proyecto sin embargo no podría decirse lo mismo de los hijos, y de los hijos de los hijos de los hijos, etc. ¿Cómo podrían ellos sentirse al verse obligados a dedicar sus vidas a participar en ese proyecto que ellos no eligieron? ¿Cómo serían educados los miembros de la tripulación nacidos durante un viaje que duraría varios siglos? ¿Cómo garantizar que los miembros de la tripulación que logren terminar el viaje mantengan el mismo interés en el mismo? Estas entre muchísimas otras preguntas, algunas actualmente inimaginables.Por otra parte viajes sencillos (comparados con el que aquí se considera) como la primera visita a la Luna fueron planeados transportando en la nave espacial todos los consumibles de oxígeno, agua y alimento para los pocos días del viaje, sin embargo esto sería imposible para una expedición de varios siglos. Esto implica que la nave espacial debe ser suficientemente amplia para albergar a todos sus tripulantes así como para generar y reciclar todos los consumibles de oxígeno, agua y alimentos. Lo cual no parece ser nada sencillo.En la opinión de varios especialistas, los viajes interestelares multigeneracionales serían difícilmente posibles por el enorme reto tecnológico y humano que implican. La cantidad de variables imprevisibles es enorme. Probablemente los viajes interestelares serán posibles solamente cuando se desarrolle una tecnología que nos resulte tan extraordinaria y sorprendente como sería para Fernando de Magallanes la tecnología del Space Lab.